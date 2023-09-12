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浙江寧波／王陽明故居 端莊典雅 台灣文化拓荒者 沈光文

聯合報／ 大陸特派員王玉燕／專題報導
王陽明故居規模宏大，格局完整。圖／本報浙江寧波傳真
王陽明故居規模宏大，格局完整。圖／本報浙江寧波傳真

明朝大思想家王陽明的故居，位於餘姚城區龍泉山北麓、陽明西路以北的武勝門西側，即餘姚壽山堂。現存的王陽明故居，並非明代故居，乃是後世壽山堂（清朝中期建築）基礎上重新修建。

王陽明故居。圖／本報浙江寧波傳真
王陽明故居。圖／本報浙江寧波傳真

王陽明故居規模宏大，格局完整，坐北朝南，平面呈長方形，在建築設計和營造上，反映出明代浙東官宦建築的一些典型特點。用材粗壯、氣勢恢宏，各幢建築結構嚴謹，按中軸線對稱分布，主次建築分布有序， 飾件素雅。整個故居既給人以庭院深深之感，又不失端莊和典雅之氣度。

王陽明塑像。圖／本報浙江寧波傳真
王陽明塑像。圖／本報浙江寧波傳真

沈光文出生於浙江寧波鄞縣（今寧波市海曙區），是中國南明時期的文人、官吏。南明弘元年，沈光文參加浙東的抗清活動，授太常博士。後參與迎立南明魯王朱以海，受封工部郎中等職，參贊軍務。1651年11月，攜帶家眷，自金門出海，欲入泉州，過圍頭洋時突遇颶風，漂泊到台灣南部，遂寓居焉。

沈光文紀念館之沈光文塑像圖／本報浙江寧波傳真
沈光文紀念館之沈光文塑像圖／本報浙江寧波傳真

沈光文寓台30年，寫下大量詩文。清朝統治台灣後，沈光文首先出面成立台灣第一個詩社福台閑詠，後來清代首任縣令季麟光等人也加入，乃更名為「東吟社」。1688年沈光文逝於台南善化，他作為台灣文化拓荒者，永為人民紀念。

建築 金門

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