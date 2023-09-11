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女子關燈玩手機竟被診斷「青光眼」 醫師警告：嚴重恐失明

香港01／ 蔡浩騰
大陸有一年輕女性因關燈玩手機，被診斷出罹患「青光眼」，非新聞當事者。示意圖／ingimage
大陸有一年輕女性因關燈玩手機，被診斷出罹患「青光眼」，非新聞當事者。示意圖／ingimage

手機已經成為現代人生活中不可或缺的一部分，晚上熬夜玩手機，更是不少手機用戶的日常。然而卻少有人認真看待這種行為對眼睛的傷害，若等到真正出現健康問題時，已經太遲。

據陸媒報導，現居中國武漢的27歲周姓女士擔任秘書，每天對著電腦工作，回到家中又經常在睡前關燈玩手機直到半夜。在約 3 年前，周女士的左眼曾出現腫脹、模糊等症狀，但因休息後能基本恢復，她便一直沒在意。近日，她的左眼卻突然劇痛且伴有頭疼，才急忙趕到當地醫院就診。

經檢查發現，周女士先天眼睛房角窄，左眼眼壓高達 36mmHg（正常眼壓為 10—21mmHg），右眼眼壓 15.4mmHg，被診斷為雙眼慢性閉角型青光眼。青光眼科主任吳立平稱：「雖說患者的左眼視力還有0.8，但該眼病情已經發展到中期，視神經萎縮了30%左右、視野缺損。而發病的誘因，很可能與長時間摸黑刷手機有關。」

吳立平後續為周小姐進行左眼手術治療，考慮到周小姐右眼50%的房角關閉，為了預防青光眼發作還進行了虹膜周邊切除手術。據了解，青光眼手術的直接目的不是提高患者的視力，而是降低眼內的壓力，防止高眼壓繼續對視神經造成損傷，從而減緩或防止青光眼病情的進展，保留目前的視功能。目前，周女士雙眼病情恢復良好，左眼眼壓穩定在正常值，即將出院。

近年來，由於電子設備的普及，眼睛發病有年輕化趨勢，專家提醒，長期深夜玩手機除了傷害眼睛，還可能引起失眠，誘發頸椎病。過去曾有陸媒提醒，觀眾在黑暗中玩手機，會提升青光眼的患病風險，並指出對中老年人而言，手機光線對眼底黃斑部、晶體的刺激，都會導致白內障、黃斑病變的發生率增高。

延伸閱讀：

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文章授權轉載自《香港01》

失明 熬夜

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