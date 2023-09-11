人妻總動員攔車捉姦、夫開車想輾父母 仙氣小三模樣曝光風向逆轉

近日瘋傳1段「正宮」總動員「捉姦」抓小三影片，1名出軌人夫駕車帶小三遊玩，路上被妻子、父母、年幼孩子撞見，變成「全家總動員」在馬路上捉姦；雙方各不相讓，交通受阻，警方到場處理，其間人夫更一度想直接開車離去，更差點撞到撞在車頭前的父母。影片結束時人夫座駕仍被圍堵，無法離開現場。

影片引來熱議，起初大批網友斥責人夫是「渣男」，「難得有這麼好的公婆，兒子也太渣了」、「始亂終棄，賤男！」，惟「小三」正面照曝光後，不少網民大讚「氣質好仙氣」、「真的美」、「怪不得想找小三」、「正宮快離婚吧」。不過有網友駁斥，「重點是做小三就是不對，無關外表」。

網上流傳影片長近3分鐘，據指事發時廣東坦洲有人夫駕車帶小三外出遊玩，但在馬路上被父母攔截，同行的妻子及年幼孩子都到場圍着車輛「捉姦」，要求「小三」下車對質，但「小三」未有下車。之後愈來愈多路上包圍車輛，現場交通受阻，警員到場處理。

從影片見到，人夫駕駛的紫藍色私家車在馬路上被圍，擋風玻璃出現大範圍碎裂痕，車外則有人不斷叫「下車，下車」，警員正在場處理。

畫面一轉，雖然父母擋在車前，但男子仍想直接開車離開，把車頭的父母慢慢往後推，險些輾過父母，情況相當驚險，現場則傳出女聲高呼「幫忙啊！幫忙啊！」。雙方僵持不下，直至影片結束時私家車仍被圍堵無法離開。

暫未知事件後續如何處理，但大批網友看過影片都斥責人夫是「渣男」，「難得有這麼好的公婆，兒子也太渣了」、「始亂終棄，賤男！」、「公婆挺媳婦真的是很優秀」。

然而「小三」正面照曝光後，不少網民反而大讚小三「氣質好仙氣」、「真的美」、「這麼美的美女，好美」、「怪不得想找小三」、「正宮快離婚吧」。有人則反駁，「重點是做小三就是不對，無關外表」。

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文章授權轉載自《香港01》