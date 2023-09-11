青島-加德滿都 直飛開航

繼今年6月恢復加德滿都-北京直飛航線後，中國和尼泊爾聯合投資的喜馬拉雅航空公司（喜航）10日又開通尼泊爾首都加德滿都直飛青島航線。

新華社報導，10日當天上午，喜航航班搭載114名乘客從加德滿都機場起飛。目前青島-加德滿都航線每周一班，採用空客A320執飛。返程航班將於當晚返回加德滿都。

中國駐尼泊爾大使陳松在首航儀式上致辭說，喜航新開中國航線，將促進兩國人員往來和經濟合作，助力尼泊爾旅遊業發展。尼泊爾文化、旅遊和民航部部長蘇丹．基拉蒂表示，隨著新航線的開通，相信愈來愈多的中國遊客會來到尼泊爾。

旅遊業是尼泊爾外匯重要來源之一，創造了大量就業崗位。喜航成立於2014年，由中國和尼泊爾聯合投資設立，總部設在加德滿都。