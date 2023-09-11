體驗智慧生活 陸中醫機器人幫你按摩

用無人機精準送達郵政包裹、不必在訓練場風吹日曬，就能在模擬駕駛艙練車…日前在北京舉行的2023年服貿會上，眾多與生活息息相關的應用科技場景，讓人切身感受到未來生活的綠色與便捷。

在環境服務展區，工作人員正在向觀眾展示用拓撲柔凝膠新材料製成的服裝。由中海科勢研發的這種新面料導熱率低，柔軟度高，具有防寒保溫的效果，可以廣泛應用於服裝、冷鏈物流、建築保溫、汽車內飾等眾多領域。這樣一來，就能減少製冷降溫設備的使用，減少碳排放，助力更加綠色的生活方式。

中國郵政展區正中央，一架快遞無人機格外引人注目。這種快遞無人機可翻越複雜的地形，讓快遞包裹更快捷地送進交通不便山區。

另一側展示的「迴圈檔袋」，可以迴圈使用20次以上，每個檔袋都配備了電子墨水屏，可以顯示電子面單。電子屏充一次電，最長可以使用三個月到半年的時間，大大節省了郵件一次性面單打印耗費的紙張，讓快遞包裝更可持續。

健康衛生服務專題展區，數位中醫循經治療機器人正在為觀眾提供經絡按摩服務。這款由北京經濟技術開發區企業自主研發的機器人，是大陸中醫行業首台獲批醫療器械註冊證的治療類「創新醫療器械」。

機器人特有的數位化、標準化的特點，能夠破解傳統中醫師徒相傳手法傳承缺乏標準化的難題，便於為更多患者提供中醫診療服務。

在電信、電腦和資訊服務專題展區，戴上VR（虛擬現實）眼鏡，就可以身臨其境地看到敦煌壁畫，視覺化、虛實結合的導覽與講解，將敦煌莫高窟的歷史文化內容沉浸式呈現在觀眾眼前。讓人足不出戶就能欣賞到各地的文化遺產，感受文物活化利用帶來的便捷服務。

數位技術改變生活，服貿會上，新技術、新業態和新場景的發展，為服務貿易的創新發展增添了新的機遇，也令更加智慧的未來美好生活圖景徐徐展開。