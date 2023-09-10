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浦江創新論壇：陸科學研究多產 開發問題能力待加強

中央社／ 上海10日電

浦江創新論壇在上海市舉行。中國領導人習近平賀信強調「同各國攜手打造開放、公平、公正、非歧視的科技發展環境」；報告指出，中國科學研究多產，不過開發問題能力待加強。

2023年浦江創新論壇（第16屆）於9至11日在上海市舉行，主題為「開放的創新生態：創新與全球連結」。

浦江創新論壇今天舉行開幕式，習近平發出致賀信。新華社報導，他在信中提到，世界百年未有之大變局加速演進，新一輪科技革命和產業變革深入發展，科技創新是人類共同應對風險挑戰、促進和平和發展的重要力量。

他表示，中國將堅定奉行互利共贏的開放戰略，不斷加大高水平對外開放力度，持續以更加開放的思維和舉措推進國際科技交流合作，建設具有全球競爭力的開放創新生態，與各國攜手打造開放、公平、公正、非歧視的科技發展環境。

澎湃新聞報導，浦江創新論壇發表了研究報告，內容指上海市名列全球教育、科技、人才綜合發展「理想之城」前5名，對於一線人才有吸引力；近年來，中國城市有許多科學研究成績，不過相較於已開發國家，品質提升速度有待加強。

「2023理想之城—邁向教育、科技與人才高度發展的全球城市」報告透過問卷調查方式，邀請分布在全球主要城市一線科學家對20座科技創新中心城市在教育、科技、人才各方面發展情形和滿意程度進行評比，新加坡、深圳、波士頓、上海、紐約依序名列「理想之城」前5名。

報告提到，中國城市近年來取得許多科學研究成果，不過這些科學研究「跟隨性」特點明顯，相較於已開發國家或科技創新先進城市，自主提出重大新問題能力仍有顯著差距；中國城市迫切需要加強培育科學原創精神。

南華早報報導，荷蘭學術資訊大型企業愛思唯爾（Elsevier）在浦江創新論壇發布「2022全球熱點科技城市創新指數報告」，內容提到，中國一線城市在吸引人才和一流研究機構方面表現出優勢，儘管波士頓、紐約等美國城市在科學研究競爭力方面仍名列前茅。

上海 競爭力 習近平

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