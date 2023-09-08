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香港暴雨巴士車廂浸到起浪 水位高過下層座位 慘況曝光片瘋傳

香港01／ 撰文：卓柏安
有網上片段拍到巴士車身入水，水位比下層座位更高，乘客只能狼狽抬腳避開。(片段截圖)
有網上片段拍到巴士車身入水，水位比下層座位更高，乘客只能狼狽抬腳避開。(片段截圖)

香港周四（9月7日）晚起持續暴雨，天文台晚上發出黑色暴雨警告信號，多區頓變澤國，苦了趕回家的市民。網上流傳一段巴士內拍攝的短片，可見車箱已被黃泥水攻佔，水位甚至高過下層後排座位，車內更隨巴士行走而泛起大浪，被困的乘客只能雙腳狼狽放上座位躲避，極度無奈。乘客慘況的影片曝光令網民大感震驚，直言情況很危險，更對車內近落客位置出現的小漩渦嘖嘖稱奇。

有關片段在WhatsApp及facebook群組瘋傳，拍片者未有交代巴士路線及身處位置，只見有乘客縱使已坐在下層後排較高位置的座位，但黃泥水已淹至，車廂內水位深約1米，甚至可以蓋過皮椅表面。

片中巴士雖然失守被淹，但仍能繼續行駛，而當巴士移動時，車內則泛起陣陣大浪，隨車身擺動湧來湧去，近落客車門位置甚至因水壓問題出現小漩渦，極度誇張。車內乘客表現尚算冷靜，只是雙腳放上對面座位暫避，不時因應車中湧浪「嘩嘩聲」，但未見尖叫暴走，相信十分無奈。

不少網民看片後都大感震驚，直言從未想像過香港出現這樣情況，又指如水位再高一點就會很危險。有人慶幸自己沒坐不上這班「浸浴巴士」，否則「嚇都嚇死，又落唔到車又無位走」，有人被車中湧浪嚇倒，直言仲勁過去海洋公園玩激流，大家都希望這輛頑強的巴士，最終都能平安送每位乘客回家。

有網上片段拍到巴士車身入水，水位比下層座位更高，隨巴士行使更在車內泛起大浪。(片段截圖)
有網上片段拍到巴士車身入水，水位比下層座位更高，隨巴士行使更在車內泛起大浪。(片段截圖)

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文章授權轉載自《香港01》

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