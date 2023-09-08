計程車被洪水圍困漂浮變海盜船 司機堅持開門網友大喊恐怖

香港天氣急速轉壞，天文台至周四（9月7日）晚上11時05分發出黑色暴雨警告信號（黑雨警告）。暴雨下多區水浸成「澤國」，香港網絡瘋傳1段計程車被洪水圍困影片，見到有計程車疑被困在嚴重水浸的柴灣街道，其間計程車司機嘗試走到後座開門離開，但旁邊突然有1輛貨車涉水駛至，翻起重重水浪往計程車方向拍打，計程車更承受不住水力漂浮移動。不過計程車司機未有放棄，仍嘗試打開車門。影片震驚網民，「大雨下得像瘋子」、「真不要到附近去」。

網上流傳影片長14秒，見到洪水當時已掩蓋計程車半個車身，無法開動，而疑似計程車司機走到後座嘗試打開左邊車門離開，但洪水壓力下只能打開一道小縫隙，未能離開。

然而「禍不單行」，計程車旁邊突然有1輛浸着一半車身的貨車涉水駛至，翻起重重水浪往計程車方向沖去。計程車被水浪拍打，承受不住水力，如輪船般漂浮移動。不過司機未有放棄，仍嘗試打開車門，其間拍攝影片的市民發出「嘩嘩」驚呼聲。

影片最終見到車門打開，未知是司機成功開門，還是被洪水沖開車門。

影片引來網民熱議，高呼恐怖，「為什麼會泡得這麼慘」、「大雨下得像瘋子」、「黑雨小心」、「真不要到附近去」，又提醒「可能會浸死（車），仲要小心漏電」。

計程車被水浪拍打，承受不住水力，如輪船般漂浮移動。

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文章授權轉載自《香港01》