香港紅隧道變「洪隧道」司機水浸硬駛影片震驚網民：真正海底隧道

香港天氣急速轉壞，天文台至周四（9月7日）晚上11時05分發出黑色暴雨警告信號（黑雨警告）。暴雨下多區水浸，香港網絡瘋傳1段車輛於紅隧涉水而行影片，見到有紅隧水位已達石壆約一半高度，但車輛繼續行駛，最後車上更有人表示「踩油去」。震撼影片引來網民熱議，形容是「真正海底隧道」、「紅隧變洪隧」。

香港網絡瘋傳1段車輛於紅隧涉水而行的影片。（影片截圖）

網上流傳影片長3秒，見到紅隧內洪水氾濫，水位已達隧道石壆約一半高度，亦貼近私家車的車窗位置，但影片的車輛仍在洪水中繼續行駛，片尾更聽到車上有人說「踩油去」。

網民看過影片震驚，「真正海底隧道」、「紅隧變洪隧」、「已經翻點過海感覺了沒？」、「走到中間才麻煩」、「滑浪飛車」、「海底奇兵……」、「沒有（船）牌駕駛」、「好驚」、「泡成這樣也敢進？」、「為什麼香港還沒有進入緊急狀況？」。

另有網民關注車上人說「踩油去」，批評「我有沒有聽錯？拍片還說踩油去？」、「他準備換車很久」。有網民則指東隧亦出現水浸，但從網傳的相片來說，似乎水浸情度較紅隧輕微。

見到紅隧內洪水氾濫，水位已達隧道石壆約一半高度，亦貼近私家車的車窗位置。（影片截圖）

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文章授權轉載自《香港01》