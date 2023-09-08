上海兩岸青創賽 台團隊奪三等獎

聯合報／ 特派記者林宸誼／上海報導

2023上海海峽兩岸青年創業大賽總決賽7日閉幕，經過激烈角逐，台灣團隊的「基於高密度多肽陣列芯片的無痛血檢裝備」奪得三等獎。

兩岸合作的「信創雲監理平台」、「E-Alter 光儲充氫智慧一體化充電站」、「小驢幫：最專業的旅遊內容平台」，以及台灣「昶杏禾-全健康管理平台」，獲優勝獎。

上海海峽兩岸青年創業大賽是滬港台三地聯手主辦，海內外青年共同參與的大賽。

上海市台協常務副會長楊明潭表示，青年是兩岸關係的未來。台協將進一步整合優勢資源，加強與金山海峽兩岸青創基地等的交流合作，為兩岸青年搭建更好的服務平台。

金山區委副書記袁罡指出，上海海峽兩岸青年創業大賽的主角是青年，區域的發展靠青年。上海金山是活力灣區，也是創新熱土，必將為更多的兩岸創業團隊，更多的海內外才俊搭建更好平台，提供更多機會。

助推青年成長，上海灣區高新區攜手投資機構國昊基金，共同發布成立「鈾10」創業加速器。高新區新金山發展公司與國昊基金共同簽訂戰略合作協定。

入圍2023年大賽20強的「泊普泰德-24肽生物蛋白」和「E-Alter 光儲充氫智慧一體化充電站」兩個項目，成為第一批入選加速器的入孵項目，分別獲得國昊基金和信存基金的首輪投資。

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