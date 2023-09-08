全陸製 印尼雅萬高鐵通車

東南亞第一條高鐵、連結印尼雅加達與萬隆的「雅萬高鐵」昨天開通運行，這是中國大陸企業承建的首條「整體出口」高鐵，全線採用了中國技術、中國標準，最高運行時速為三五○公里，也是北京「一帶一路」的重要成果。

據中國鐵路微信公眾號發布的消息，雅萬高鐵全長一百四十二公里，四十分鐘可達，沿線設四座車站。列車採用時速三五○公里的「復興號中國標準動車組」，每列編組八輛，總定員六○一人，配備殘障廁所、盲文引導標識等。自昨天起至九月卅日，將每日開行八列，市民可向印尼中國高鐵公司預約免費乘車。十月一日正式售票商業營運。

正在印尼訪問的大陸總理李強，已於六日下午試乘雅萬高鐵，他表示，雅萬高鐵是雙方元首「親自關心推動」的兩國共建「一帶一路」合作旗艦項目，「不僅承載著印尼人民對美好生活的嚮往，也是地區發展中國家攜手邁向現代化的成功範例」。

雅萬高鐵總投資高達六十億美元，官媒中國新聞周刊援引建造商印尼中國高鐵公司財務風險董事張超說法指，「你要問我雅萬高鐵明年賺不賺錢？我明確告訴你，不賺錢」，但他強調，大陸是「投資」雅萬高鐵，雙方合資公司特許經營將達八十年，「體現了共商、共建、共用、共擔」；中共駐印尼大使陸慷則說，東協國家中，印尼塊頭比較大，影響也比較大，「中印尼之間一些重大合作所產生的積極成效，會讓其他國家從中借鑒一些有益的經驗」。

雅萬高鐵是大陸高鐵首次全系統、全要素、全產業鏈在海外落地，是印尼乃至東南亞的第一條高鐵，具有重要意義。

此前大陸高鐵輸出已有不少案例，如土耳其安伊高鐵、匈塞鐵路塞爾維亞境內貝諾段，但都不是「整體出口」，目前正在興建的是中泰鐵路，可能重新洽商的則是吉隆坡方面有意重啟的馬來西亞到新加坡高鐵；至於陸企在墨西哥、美國、俄羅斯的高鐵項目，都已遭取消或擱置。