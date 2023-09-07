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寵妻無極限！人妻酒駕抽血檢測 尪夜潛醫院注水稀釋樣本

香港01／ 撰文：鄭寧
朱某夜潛醫院注水稀釋妻子血液樣本。（南方都市報）
朱某夜潛醫院注水稀釋妻子血液樣本。（南方都市報）

上月，廣東東莞一男子為幫助其醉酒駕駛的妻子逃避處罰，竟凌晨前往醫院假扮醫生潛入鑑定中心檢驗室，將妻子送檢的血液樣本「注水稀釋」，導致檢測結果顯示其妻血液中乙醇酒精含量為0。

6日南方都市報報道，涉事男子已被當地公安部門刑事拘留，其妻因涉嫌酒駕遭交警部門依法處罰。

據東莞交警介紹，8月8日凌晨1時45分，交警發現一輛私家車司機涉嫌酒後駕駛，對車輛進行截查。經測試，司機黃某呼氣式酒精測試結果為162mg/100ml。隨後，執勤人員將黃某送至醫院進行抽血檢測。但是8月8日上午，黃某的檢測結果竟顯示其身體血液中乙醇含量為0。

針對檢測結果存在的異常情況，警方調查發現黃某的丈夫朱某存有作案嫌疑，疑似對送檢血液樣本進行「注水稀釋」。

調查發現，8月8日凌晨，黃某涉嫌醉酒駕車被查後，其丈夫朱某為幫助妻子逃避處罰，竟於當天凌晨4時45分許潛入醫院並盜穿醫生白色制服。凌晨5時04分許，朱某偷偷進入醫院鑑定中心檢驗室，將黃某送檢的血液樣本進行「注水稀釋」，導致檢測結果為0。朱某對其違法行為供認不諱。

警方對黃某抽血備份樣本重新送檢後，結果顯示，黃某身體血液中乙醇含量為161.9mg/100ml，屬於醉酒駕駛。目前，公安部門已刑事拘留朱某，並對黃某醉駕行為依法予以處罰。現案件正在進一步處理中。

朱某的「寵妻」行為引發網民熱議，調侃其為「孤勇者」「夫妻本是同林鳥，大難臨頭一起挑」。

網民睇法：

做為老公，他是合格的；作為特工，他是失敗的

人才呀，還真是花樣愛老婆。

愛你孤身走暗巷，愛你不跪的模樣，愛你對峙過絕望不肯哭一場。

高人啊，換成我去，都找不到目標血樣在哪

真不容易，就是不知道是他自己願意去的還是被老婆逼著去的

像電視劇的情節，本來是進去一個，現在是兩個都進去了

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文章授權轉載自《香港01》

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