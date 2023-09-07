鄂渝合作 打造長江三峽旅遊

「鄂渝兩地將以建設長江國家文化公園為主線，以打造長江三峽世界級旅遊目的地為重點，以培育和發展長江三峽遊輪旅遊為切入點，深化長江三峽旅遊合作。」湖北省政府新聞辦5日在武漢舉行記者會，湖北省文旅廳副廳長陳武斌如是表示。

中新社報導，長江三峽西起重慶奉節白帝城，東至湖北宜昌南津關，是大陸最早向世界推薦的黃金旅遊線路之一。近年來，鄂渝兩地從規劃、政策、機制等方面協作，提升三峽區域旅遊發展層次，推進加速恢復振興。 據宜昌市文旅局數據，今年1月至7月，該市共接待遊客逾6401萬人次，較2022年同期增長25.73%。其中，三峽大壩、三峽人家、兩壩一峽遊船等核心景區、核心旅遊產品均創歷史最好業績。 陳武斌表示，鄂渝兩地將深度挖掘長江流域文化，共同開發和整合旅遊資源。一方面，推進長江三峽沿線一批重要景區提質升級；另一方面，支持單一型景區加快向集山水觀光、康養度假、親子休閒於一體的複合型景區轉變。

據介紹，鄂渝將共同推進長江國家文化公園建設，加強文物考古合作，開展長江中游文明進程研究，共同謀劃一批體現地域特色、支撐長江國家文化公園建設的重大項目。

自2021年以來，鄂渝攜手致力於把長江三峽打造成世界內河遊輪旅遊最佳目的地。據介紹，兩地將加快建設宜昌、重慶三峽國際遊輪母港，打造遊輪旅遊集散中心；發展「宜昌—奉節—重慶」遊輪度假旅遊，構建觀光遊覽型、休閒度假型、主題娛樂型、自駕滾裝型遊輪體系。