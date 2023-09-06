茶餐廳用餐見雞扒變「雞粒」…員工回應讓她傻眼 網揭更暗黑內幕

香港地做生意「樣樣都是錢」，店家都要想辦法降低成本，不過未必所有客人也接受。有網友在Facebook發文，大喊到茶餐廳用餐時，雞扒豬扒等肉類竟被「強制碎上」，只獲得多塊肉粒。她不滿向員工反映，但對方卻指「到貨時已經是一粒粒的啦」，令她大感無奈，形容肉粒猶如「吃剩的堆回去一碟」。

「真是愈做愈衰！」該網友日前於facebook群組「香港茶餐廳及美食關注組」發文，點名批評一家連鎖茶餐廳的出品，並上傳一碗湯麵的相片。樓主指，該餐廳早已改用濃縮檸檬汁代替新鮮檸檬製作飲品，沒想到連扒類也「縮水」，「繼凍檸茶無檸檬之後，而家連雞扒、豬扒都變粒」。

樓主指她點了早餐餐牌的「香煎雞扒米線」，從她上傳的相片可見，碗內的雞扒已被切成小塊，另有1個煎蛋。她直言不滿意雞扒被「強制碎上」的做法，形容「感覺像吃剩的堆回去一碟」，遂向店員反映，詢問「可不可以不要切碎上呀」，但對方卻回答指「到貨時已經是一粒粒的啦」。

她對店員的說法抱有懷疑，指餐廳供應的扒類早餐仍然原塊上碟，「其實我覺得店員話到貨是一粒粒根本撒謊，早餐的扒餐都是成塊扒，不是碎塊上，怎麼會一部分到貨是塊，一部分到貨是一粒粒的呀，白費勁」，明言不會再光顧，「繼續光顧？不了！」。

相片一出引起網友討論，不少人批評餐廳「強制碎上」做法只為賺盡，「頭頭尾尾都用完，賺到盡，真好」、「下欄肉碎，湊完可能無一塊」、「如果餐牌寫雞扒就有問題，應該是違反商品說明條例」、「檸檬茶變檸檬味的茶，雞扒變雞粒，為什麼還要光顧餐廳？縮骨功果然強勁，擺明騙人啦」。

有人更質疑將扒類切粒有更恐怖的原因，「前一個人吃剩拿回去再炸、循環再用，不會浪費」、「（扒）整個發霉切成塊就沒人知道」、「根本都不知道自己吃的是什麼來，那麼好死切了給你？」、「有時一塊小一點，這裡剪一點那裡剪一點，或者再找昨天剩那些」。 有網友在臉書發文，大喊到茶餐廳用餐時，雞扒豬扒等肉類竟被「強制碎上」，只獲得多塊肉粒。圖截自臉書社團

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文章授權轉載自《香港01》