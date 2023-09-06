房租近3萬！她赴港住第6天就付「慘痛代價」 網嘆：就妳最慘

睡覺要選擇安全地方！有來港讀碩士課程的大陸女生，以月租7,600元（新台幣約2萬9千元）租住大圍單位1個4.5平方公尺小房間，並要「睡飄窗（睡窗台）」，結果來港第6天就因為開窗睡覺發生「悲劇」，不慎將手機從窗戶掉至屋苑平台，「付出了慘痛的代價」。

帖文引來網民熱議，不少人同情樓主遭遇，「最近看了太多港碩開局，妳是最慘的」；也有網友提醒睡窗邊很危險，「姐妹還是考慮一下擺個小小床，或者那種沙發床吧，這個東西不怕一萬就怕萬一啊」。另有網友指出，7,600元在大圍只租住4.5平方公尺小房間，還要睡露台，完全不值相當「坑人」，「大圍7k還這麼小？6-7k完全可以找一個正經主臥了」。

該大陸女子於「小紅書」以「卑微港碩睡飄窗，付出慘痛代價」為題發文，提醒其他人要「引以為戒」。她表示，與數人合租大圍1個「4房1廳2廁」單位，而她以7,600元租住當中約4.5平方公尺的小房間，並「睡飄窗（睡窗台）」，不料日前發生「悲劇」。

樓主指出，當天早上她在「床」上看手機，之後準備放下手機睡覺，結果手滑跌出手機。由於當時窗戶打開，手機跌出窗外直墜1樓平台，「腦子還沒反應過來，先聽到了清脆的一聲，『未見其物先聞其聲』，是心碎的聲音，還天真的以為只是摔在了地上，沒想到手機直接從100米高空墜落，掉到了一樓平台上，慶幸下面沒人，不然就完了。

從樓主上傳的圖片可見，其窗戶打開後，下方直望平台，當時未見有人經過。樓主又上傳手機「事後」照片，「損傷」相當嚴重，屏幕遍布裂痕，已無法使用。

經過今次教訓，樓主提醒其他「睡飄窗」的人要保護好自己手機，「來香港的第6天，付出了慘痛的代價，以後再也不敢開窗睡覺了，本來是覺得房間太小，又是密閉空間，晚上睡覺只想透透氣，開了一條小縫，沒料到會這樣」。

帖文引來網友熱議，不少人同情樓主遭遇，「最近看了太多港碩開局，妳是最慘的」；也有網友提醒睡窗邊很危險，「姐妹還是考慮一下擺個小小床，或者那種沙發床吧，這個東西不怕一萬就怕萬一啊」、「緊挨着窗邊睡還是很危險的」、「還是買一個小床吧。感覺很不安全」。

另有網友指出，7,600元在大圍只租住50呎小房間，還要睡露台，完全不值相當「坑人」，「大圍7k還這麼小？6-7k完全可以找一個正經主臥了」、「真不應該是這個價格，實在不行可以再看看大圍其他社區，或者換去紅磡住酒店式公寓7K都夠了」。

樓主之後再發帖文回應網友，解釋自己「睡飄窗」原因，「因為很多家具和用品都是上屆學姐轉手給我的，房間的布局我也基本沒有改動，因為想著一改動的話桌子和衣櫃就放不下了」。她又說，現時房租確實高，回想當初應多對比其他房源再決定，也會考慮買1張小床。

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文章授權轉載自《香港01》