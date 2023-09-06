首條常態化航線開通 廣州港可直航巴西

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

中遠海運特種運輸股份有限公司旗下「天樂」輪4日從廣州港南沙一期集裝箱碼頭啟航，標誌著廣州港首條常態化直航巴西的海運航線正式開通。該航線的開通進一步拓寬了粵港澳大灣區企業往來南美地區的貿易途徑，填補了廣州港南沙港區南美航線的空白。   　　

中新社報導，「天樂」輪作為上述航線的首航船，在南沙港區完成卸載紙漿的任務後，將滿載中國製造的乘用車、工程機械、電器等高附加值貨物直航至巴西。該航線未來計畫投入至少8艘多用途船，以「雙周班」的模式穩定運營，提供往返中國和南美地區的進出口雙向直航服務。

據介紹，直航船舶配備冷藏箱插頭，可保障南美地區的水果、肉類等冷鏈商品新鮮送達廣州。

「此次直航南美航線開通，較此前的轉船運輸路線縮短至少5天的航行時間，進一步降低進出口企業物流成本和運輸時間」。廣州港南沙一二期碼頭業務拓展部副總監沈佳瑜表示。

近年廣州港加快開闢國際新航線。廣州港南沙港區外貿航線已增至150餘條，與100多個國家和地區的300多個港口進行海運貿易往來。

航線 碼頭 巴西

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