480古玉器 亮相國家博物館

近日，中國國家博物館中國古代玉器專題展覽，480件（套）古玉器亮相。被譽為「中華第一鳳」的鳳形佩、明憲宗朱見深之孫的龍紋帶飾、婦好墓出土的神鳥玉飾等經典玉器，悉數展出。

國博玉器展廳的「門檻」很高，因為該館有近9萬件各類古代玉器館藏，序列完整，品質上乘。此次展出的文物上自遠古，下至晚清，器類豐富，一級文物數量多達80餘件。專家評價，展覽展品數量之多，展出文物規格之高，在大陸同類展覽中實屬罕見。

燈光映襯下，一批「身份顯赫」的古玉器泛著光潤。一件鳳形佩有成人手掌大小，展櫃裡只有它的展托上，用黑粗線勾勒出佩上紋飾。

這件文物1955年出土自湖北天門羅家柏嶺。專家介紹，它代表了肖家屋脊文化玉雕的最高水準，被稱為「中華第一鳳」。商代晚期婦好墓中的玉鳳，在造型、風格、紋飾的雕刻手法上都與其極為接近，應該是同時代的玉製精品。

「中國人喜歡玉，很多玉器都帶有民間吉祥祈福的寓意。」國博策展人張運說，比如元代的鷺鷥荷花帽頂，寓意「一路連科」、「一路清廉」；明代蜜蠟群猴摘桃墜，具有官運亨通、長命百歲的寓意；清代的松鼠葡萄佩，寓意富貴長壽。

脫穎而出的480件（套）展品，出場順序也經過精心編排—按「玉出東方」、「玉禮堂皇」、「吉玉琳琅」、「瓊華滿堂」、「鏤冰雕瓊」五個單元，展示玉器從飾品到神器、禮器，再回歸世俗，由帝王貴族專享到普及民間的軌跡，同時展現玉器製作的工藝流程與審美意境。