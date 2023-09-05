大連餐廳張貼「謝絕日本人進店」標語 店主稱純屬個人情結

近日，遼寧大連一間餐廳在門外張貼出「謝絕日本人進店」的標語，並稱「純屬個人情結」。目前，相關標語已被有關部門要求撤下。

自8月24日起，日本開始將核污水排放入海，這一舉動激起不少中國民眾的反日情緒。上周六（2日），大連一間烤肉店在門外張貼出「謝絕日本人進店，純屬個人情結」的中日雙文標語，引發廣泛關注。

店主表示，這是從個人情結出發做出的決定，雖然會對生意造成一定影響，但自己完全不在乎。而目前，有相關部門亦已聯絡自己，要求將標語撤下。

店主此舉仍獲得不少中國網友支持：

「哪個相關部門具體哪個領導，展開說說。」 「撤什麼，日本大把禁止中國人的店。」 「有關部門是日本人親戚嗎。」 「個人情結也不能有？」 「人家說謝絕，挺好的，講文明懂禮貌。」 「中日雙語好評。」 「我鄙視日本鬼是我素質問題，與國家無關。」 「不喜歡納粹侵略者進店消費，沒有任何不妥正常人類都支持。」

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文章授權轉載自《香港01》