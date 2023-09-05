海葵登陸福建暴雨就釀災情 消防車墜河5人失聯
海葵颱風已於5日凌晨5時20分前後在福建東山沿海登陸，目前福建已傳出災情。據福州永泰縣防汛抗旱指揮部訊息，今日4時15分許，當地一輛消防車出勤救援途中遭洪水衝走，車上載有9人。截至8時，已救起4人，5人失聯。
大陸中央氣象台5日6時發布的颱風警報指出，海葵6時45分前後將在廣東省饒平縣沿海再次登陸。受海葵颱風影響，5日8時至6日8時，福建大部、廣東東部、江西東南部、浙江南部等地部分地區將有大到暴雨，其中，福建東部、廣東東南部等地部分地區有大暴雨（100～220毫米）。
福州市氣象台5日已發布暴雨紅色預警。根據福州市防範暴雨應急預案，福州全市中小學、幼兒園5日停課、停學一天。廈門氣象部門也預測，今起三天，廈門及沿海將遭遇大暴雨到特大暴雨。《閩南網》提醒當地市民，除應盡量避免外出，因很可能出現停電、停水現象，呼籲廈門民眾應準備些泡麵、餅乾等乾糧和飲用水。
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