四川瀘州／漫步秘境 大旺竹海

四川省東南部的瀘州市，境內納溪區白節鎮，有著茂密青翠的萬畝竹林—大旺竹海，有「天然氧吧」之稱。海拔800多公尺，以楠竹為主，境內溪流縱橫、風光旖旎，氣候宜人，以秀、奇、險著稱，素有「春綠、夏涼、秋波、冬雪」的美譽。

這片土地曾是古代夜郎國的西南大門，大旺竹海形成於清代，是由客家人巫氏、林氏、王氏、龍氏、鍾氏、鄒氏六大家族為主所栽。如今，這裡修竹叢生，是休閒度假的極好去處。漫步其中，既能感受到竹海的清幽、空靈、青翠欲滴，又能體味竹海深厚的文化內涵，是納溪區遠近聞名的「天然氧吧」和「桫欏王國」。植物豐富多樣，集中成片楠竹面積達10萬畝，是四川首個「中國森林康養基地」。大旺竹海遍植楠竹，主要分布在高峰、回虎、趙坪、來龍四個村。景區內水資源豐富，白節河、蓮花河等分布境內。相比於文人墨客嚮往的江南，四川的竹子品種和數量都更多一些，僅大旺竹海一帶，就盛產60多種竹子。

大旺竹海，楠竹遮天。圖／本報四川瀘州傳真

在大旺村流行著一首詩：「大旺就像一大船，航海靠岸堡子山。自從仙人到福地，炎夏涼爽不天旱。大旺場尾有石船，夜夜划槳聲不斷。自從石船開採後，滿山盡是撐船竿。」這裡的環境優美，野生動植物繁多，人與自然和諧共處，仿佛置身

於人間仙境。走進竹林，就像進入了竹子的海洋。滿眼翠綠的楠竹筆直挺拔，散發著青春的活力和生命的熱情。藏身在竹海深處神秘的桫欏溝，上萬株素有「活化石」之稱的桫欏樹撐開像巨傘，高有4公尺多，直徑達30多公分，形態各異，姿態萬千。

漫步在「翡翠長廊」上，清新空氣中飽含竹葉清香，兩旁密集的老竹新篁拱列，遮天蔽日。在迎仙閣上往下望，只見千峰萬嶺，峰峰是竹，嶺嶺皆綠，恰似一片綠色的海洋。四周丹崖絕壁，風景奇絕。迎仙岩、馬兒石、觀音閣等景點，更是讓

遊客流連忘返。