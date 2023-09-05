四川瀘州／黃龍湖水色碧藍 花田酒地色彩斑斕
黃龍湖，位於瀘州市納溪區上馬鎮，又名黃桷壩水庫，是瀘州市第二大水利工程。
黃龍湖在上馬鎮與敘永縣江門鎮交界處的洞溝河上，是一座以農業灌溉為主，兼有防洪、供水、發電、旅遊等綜合功能的中型水利工程。黃龍湖漂流河道水質好，水量大，全程落差100多公尺，漂流時間約60分鐘。全程為天然河道，兩岸山高林密，景色幽靜，炎炎夏日，仍然清爽宜人。面朝黃龍湖，內有萬畝紅豆杉產業基地、親子遊樂園、萌寵樂園、飛機餐廳、民宿等。其中，龍湖水香露營地，可感受微風、暖陽，坐看夕陽落在湖面泛起淺淺的波紋。
花田酒地，好特別的名稱，它距離納溪區城區15公里。花田酒地旅遊景區，位於納溪區大渡口鎮，占地2280畝。景區匯聚百種花卉，花期覆蓋春、夏、秋、冬四個季節。
景區內清溪河（ 納溪段）流過，景區依託清溪河下游河畔而建，以展示花田景觀為主題，由清溪河道景觀、花田景觀、景觀橋、半山棧道、瀑布景觀等組成。也有漂流、遊船、兒童遊樂、玻璃棧道、高空蹦極、玻璃迷宮、攀岩、滑草等多項綜合娛樂。
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