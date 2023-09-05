四川瀘州／護國戰爭博物館 緬懷英烈

聯合報／ 大陸特派員王玉燕／專題報導
護國戰爭博物館，是以紀念護國戰爭為主題的博物館。圖／本報四川瀘州傳真
護國戰爭博物館，是以紀念護國戰爭為主題的博物館。圖／本報四川瀘州傳真

護國戰爭博物館，又名護國戰爭紀念館，是以紀念護國戰爭為主題的博物館。博物館原址為陶家大院，將川南民居、人文歷史融合，再現護國軍將士浴血奮戰的歷史，見證鐵血護國的崢嶸歲月。

護國戰爭，亦稱護國運動（1915年－1916年），是辛亥革命後發動的反對袁世凱復辟帝制的戰爭。起因是袁世凱在1915年12月於北京宣布接受帝制，南方將領唐繼堯、蔡鍔、李烈鈞等在雲南宣布獨立，並且出兵討袁。袁世凱的軍隊受挫，南方其他各省之後亦紛紛宣布獨立。袁世凱在內外壓迫後宣布取消帝制，並於數月後病逝。

博物館有護國戰爭主展廳、棉花坡戰役展廳、蔡鍔展廳、中華兒女支援護國戰爭展廳、影視廳以及納溪人文展廳和民俗文化展廳等，陳列展示了護國戰爭和棉花坡戰役作戰沙盤，蔡鍔生平資料，槍支、水壺、衣服、草鞋等物品和護國巖銘刻等。

護國運動文化園區，包括護國公園、護國戰爭博物館、百年戰壕遺址和護國岩等。護國公園比鄰護國戰爭博物館，園內碧水環抱、綠樹成蔭，兩景點交相輝映。護國岩題詞位於永寧河畔，在近20公尺高石崖上的蔡鍔將軍手書勒石「護國巖」，勒石左下方的石崖凹入處是《護國銘》，顏體楷書，字形約3寸見方，共20行80字。為紀念護國討袁運動，將護國岩所在地敘蓬溪改名為「護國鎮」，沿襲至今。

百年戰壕遺址占地面積1 0 0 畝， 主要分布在朱坪山、五頂山及周邊險要高地。其中朱坪山主要戰壕保存最為完整，該戰壕呈梯形狀分布，總長2600多公尺，是中國大陸保存較為完好的百年戰壕。

戰爭 博物館 運動

延伸閱讀

故宮Podcast收聽數破500萬 最受歡迎Top 5單集公開

亞美尼亞只靠俄羅斯護國 總理直言是戰略錯誤

九三軍人節 侯友宜：沒有前線英勇國軍 就沒有今日中華民國

好拍到手軟！最新「真實版糖果屋」降落韓國慶州，甜點博物館、美國校車、夢幻咖啡廳統統有

相關新聞

中國教授「臥底」當外送員 賺得少又常受侮辱

中國一名大學教師近日發表自己當外送員一個月的體驗。他說，每小時收入人民幣10元（約新台幣44元）是常態，除了肉體辛苦，「...

裝甲車、迫擊砲出動！廣西高校軍訓引爭議 網：分明軍演

開學了，廣西大學生「硬核」軍訓引發網友熱議。軍事訓練內容不止站軍姿、跑步，亦有操作迫擊炮、火箭筒實彈射擊，出動裝甲戰車協...

四川瀘州／護國戰爭博物館 緬懷英烈

護國戰爭博物館，又名護國戰爭紀念館，是以紀念護國戰爭為主題的博物館。博物館原址為陶家大院，將川南民居、人文歷史融合，再現...

四川瀘州／黃龍湖水色碧藍 花田酒地色彩斑斕

黃龍湖，位於瀘州市納溪區上馬鎮，又名黃桷壩水庫，是瀘州市第二大水利工程

四川瀘州／納溪民歌 牛牛燈

納溪民歌長期流傳於大陸西南川滇黔渝結合部瀘州納溪一帶，是富有特殊演唱風格和獨特藝術特徵的山歌。納溪人民祖祖輩輩傳唱，是納...

四川瀘州／漫步秘境 大旺竹海

四川省東南部的瀘州市，境內納溪區白節鎮，有著茂密青翠的萬畝竹林—大旺竹海，有「天然氧吧」之稱。海拔800多公尺，以楠竹為...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦