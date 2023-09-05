四川瀘州／護國戰爭博物館 緬懷英烈

護國戰爭博物館，又名護國戰爭紀念館，是以紀念護國戰爭為主題的博物館。博物館原址為陶家大院，將川南民居、人文歷史融合，再現護國軍將士浴血奮戰的歷史，見證鐵血護國的崢嶸歲月。

護國戰爭，亦稱護國運動（1915年－1916年），是辛亥革命後發動的反對袁世凱復辟帝制的戰爭。起因是袁世凱在1915年12月於北京宣布接受帝制，南方將領唐繼堯、蔡鍔、李烈鈞等在雲南宣布獨立，並且出兵討袁。袁世凱的軍隊受挫，南方其他各省之後亦紛紛宣布獨立。袁世凱在內外壓迫後宣布取消帝制，並於數月後病逝。

博物館有護國戰爭主展廳、棉花坡戰役展廳、蔡鍔展廳、中華兒女支援護國戰爭展廳、影視廳以及納溪人文展廳和民俗文化展廳等，陳列展示了護國戰爭和棉花坡戰役作戰沙盤，蔡鍔生平資料，槍支、水壺、衣服、草鞋等物品和護國巖銘刻等。

護國運動文化園區，包括護國公園、護國戰爭博物館、百年戰壕遺址和護國岩等。護國公園比鄰護國戰爭博物館，園內碧水環抱、綠樹成蔭，兩景點交相輝映。護國岩題詞位於永寧河畔，在近20公尺高石崖上的蔡鍔將軍手書勒石「護國巖」，勒石左下方的石崖凹入處是《護國銘》，顏體楷書，字形約3寸見方，共20行80字。為紀念護國討袁運動，將護國岩所在地敘蓬溪改名為「護國鎮」，沿襲至今。

百年戰壕遺址占地面積1 0 0 畝， 主要分布在朱坪山、五頂山及周邊險要高地。其中朱坪山主要戰壕保存最為完整，該戰壕呈梯形狀分布，總長2600多公尺，是中國大陸保存較為完好的百年戰壕。