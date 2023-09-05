四川瀘州／納溪民歌 牛牛燈

聯合報／ 大陸特派員王玉燕／專題報導
村民表演「牛牛燈」 圖／本報四川瀘州傳真
村民表演「牛牛燈」 圖／本報四川瀘州傳真

納溪民歌長期流傳於大陸西南川滇黔渝結合部瀘州納溪一帶，是富有特殊演唱風格和獨特藝術特徵的山歌。納溪人民祖祖輩輩傳唱，是納溪人民精神文化和審美價值觀的集中體現，是研究川南地區農耕社會風土人情的重要依據之一，也是川南人文歷史活的見證。

納溪人民把納溪民歌基本劃分為「喊歌」、「說歌」和「哼歌」三大類，是四川省首批非物質文化遺產之一。納溪民歌風趣幽默，連說帶唱，把「唱」寓於「說」中。

四川民歌大賽，納溪賽場。圖／本報四川瀘州傳真
四川民歌大賽，納溪賽場。圖／本報四川瀘州傳真

納溪位於長江之南，永寧河下游兩岸。歷史上的納溪是一個以深丘、低山為主的小縣，場鎮大都建在山岩頂上。自然環境並沒有使納溪人屈服，反而使他們在不輟的勞作中，這山呼那山、這坳喊那凹，這些發自內心的呼喊，逐漸成為納溪山歌。納溪民歌大多是民眾在田間地頭，伴隨生產勞動自然產生的。有開山拼搏怒吼的，有節奏整齊的，有幽默調侃的，有逍遙感嘆生活的，有濃郁鄉土味兒的，還有邀約談情說愛的。

牛牛燈，鬧古鎮。圖／本報四川瀘州傳真
牛牛燈，鬧古鎮。圖／本報四川瀘州傳真

「牛牛燈」是納溪人民智慧的結晶，它在納溪區深受民眾的喜愛，並且具有悠久的歷史。「牛牛燈」具有獨特的藝術價值，它既有說唱台詞，又有舞蹈、雜技，很全面地展示了農村的生產生活狀況。既豐富了農村文化娛樂生活，又具有娛樂觀賞價值以及實用價值。

遺產 特徵 價值觀

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