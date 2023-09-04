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海葵預計5日在閩粵交界一帶沿海登陸 陸多地宣布停課

聯合報／ 大陸中心／即時報導
大陸中央氣象台預報，海葵颱風將於5日上午在福建漳浦至廣東惠來一帶沿海登陸。（取自大陸中央氣象台）
大陸中央氣象台預報，海葵颱風將於5日上午在福建漳浦至廣東惠來一帶沿海登陸。（取自大陸中央氣象台）

根據大陸中央氣象台4日6時發布的颱風預報，今年第11號颱風「海葵」的中心已於3日晚間7時50分前後移入台灣海峽南部海面，強度持續減弱。4日5時其中心位高雄近海海面，中心附近最大風力有11級（30米/秒），預計將於5日上午在福建漳浦至廣東惠來一帶沿海登陸。

海葵颱風影響，4日8時至5日8時，巴士海峽、台灣海峽、台灣以東洋面、東海南部及釣魚島附近海域、南海東北部以及浙江南部沿海、福建沿海、廣東東部沿海、台灣及沿海將有6-8級、陣風9-10級大風，部分海域或地區的風力有9-10級，陣風11-12級，海葵中心經過的附近海面或地區的風力有11級，陣風12-13級。

大陸中央氣象台指出，4日8時至5日8時，福建東部、廣東東北部、浙江東南部、台灣大部等地有大到暴雨。其中，福建東部、廣東東北部、台灣東北部和西南部等地部分地區有大暴雨，福建東南部沿海局地特大暴雨（250-300毫米）。

面對海葵颱風即將來襲，廣東汕頭、潮州已宣布9月4日起停課，福建漳州也宣布全市中小學校、幼兒園秋季學期開學時間推遲至9月6日，但9月9日（周六）正常上課。

海葵颱風

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