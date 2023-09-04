搭上短視頻、遊戲 陸戲曲觀眾年輕化

「很開心，我們迎來一個京劇劇場的新生態，放眼望去都是年輕觀眾。」近日，著名京劇演員王珮瑜在微信朋友圈發布了一組她在北京國家大劇院演出謝幕時拍下的觀眾席照片，記錄下了台下觀眾們的熱情和笑臉。

隨著這些年大陸對傳統文化、戲曲藝術的大力弘揚，戲迷觀眾不僅越來越年輕，對於戲曲藝術的了解也越來越專業，參與程度越來越深入，讓劇場呈現出新面貌、新生態、新氣象。

京劇名家王珮瑜錄製了很多短視頻，致力於讓觀眾「秒懂京劇」；青年戲曲演員任思媛一場抖音直播，吸引超10萬網友圍觀；「上戲416女團」教唱腔、講故事、說知識，大批「圈粉」；「王者榮耀」、「紙嫁衣」等遊戲附帶戲曲元素…梨園新生力量通過直播、短視頻、線上互動，激發了更多年輕觀眾對傳統文化藝術的了解和興趣。

各個劇院劇團也用心培養觀眾、提供更多深入體驗與互動機會密切相關。2022年初，北京京劇院為眾多戲曲藝術攝影愛好者辦理攝影攝像工作證，並陸續在官方平台發表他們的優秀作品。

首都經貿大學語言專業學生李潤甯表示，從2014年開始喜歡京劇，同時也是一名舞台攝影愛好者。學習了京劇相關的知識後，他發現更容易拍出形神兼備的照片了。「我很享受這種不斷打磨、不斷提高、不斷熟練的感覺，讓我和京劇的關係更近了一步。」

國家大劇院演出部戲曲節目策劃南昊表示，劇院每年都會引進各種戲曲演出，舉辦非遺戲曲展演、戲曲講座等活動，吸引和培養年輕戲曲觀眾。「以前看京劇的觀眾，以白髮蒼蒼的老者為主，現在則是年輕觀眾占了大多數。」這種明顯的變化，長安大戲院、梅蘭芳大劇院、吉祥大戲院等劇院工作人員也都深有感觸。

梅蘭芳大劇院工作人員介紹，劇院每年演出500餘場，京劇和昆曲占總場次的75%左右，年輕觀眾已成為主力，占到總觀演人數的六成以上，還有愈來愈多家長願意把孩子帶進劇場來感受傳統文化。