婆婆媽媽要哭了！陸師奶殺手網紅「秀才」突遭抖音封號 或涉逃漏稅

擁有1200萬粉絲的大陸短視頻平台抖音網紅秀「秀才」近日被封號，「千萬粉絲網紅秀才被封號」迅速登上大陸各大平台熱搜，引發大陸網友廣泛關注。抖音相關負責人稱「該帳號因違反平台相關規定被封」。不過，綜合陸媒報導，秀才帳號被封可能與逃漏稅有關。短視頻世界中，除了明星頂流逃稅外，素人網紅自媒體也要受監管。

每日人物報導，一份《檢舉稅收違法行為受理回執》資料顯示，今年8月15日，有人實名向大陸稅務總局亳州市稅務局稽查局，檢舉徐某（「秀才」）涉嫌稅收違法行為，並且已於當日被受理；央視網微信公眾號消息指車，2日晚間，安徽亳州市稅務局一名負責人稱，確已收到針對徐某某（網名秀才）的舉報材料，「涉及到個人所得收入申報情況」，相關調查工作正在進行中。

綜合陸媒報導，「秀才」年齡39歲，是安徽省亳州市蒙城縣人，2020年開始在抖音拍攝短視頻，其影片場景多在鄉村，主要特徵為梳油頭、穿西裝或襯衫、繫腰帶。影片裡的他行走在田間地頭，哼著「愛你不是我的錯，是你太美惹的禍」，或者感慨「小妹妹送情郎啊，送到了大門東」。這些內容都是對口唱歌。

秀才被封號，外界除了揣測為何他被封號外，同時秀才為何火熱也成了熱議話題。

看來充滿「土味」的秀才吸引了大量婆婆媽媽的喜愛，平台數據統計，「秀才」粉絲中，女性用戶佔比70.44%，40歲以上用戶佔比79.8%，可以得知他的粉絲多為年長女性，被稱為「中老年婦女收割機」。

秀才引起大媽狂熱。澎湃新聞報導，吉林有位72歲的婆婆乘火車，跨越1700公里到安徽稱想尋找「秀才」：「我非要見見他。」； 浙江馮女士（化名）除了喜歡與「秀才」合拍影片，還成立了「秀才群主鐵粉群」。她表示，「秀才」很優秀善良，自己特別喜歡。

受到大媽的支持，秀才抖音粉絲數量超1200萬。平台帳號共有超過1300個影片作品，每個作品點讚數幾乎在萬以上，近一兩年作品點讚數都幾十萬起跳，置頂3個影片點讚數更在百萬左右。

不過，秀才走紅後並不賣貨，其變現方式主要是粉絲打賞。此前一位北京62歲女性辛某實名舉報「秀才」以分紅為誘餌，通過線上打賞線下分紅的方式騙取人民幣51萬元。