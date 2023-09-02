香江風情／超強颱風「蘇拉」襲來 港人不敢追風觀浪

超強颱風「蘇拉」襲擊香港，香港天文台一日傍晚發出九號烈風或暴風風力增強信號，俗稱為九號風球，等風勢逼近還要掛出十號颶風信號。這次颱風被稱為今年最強，還說可能比二○一八年的「山竹」更兇猛，是以香港有些不一樣。

超強颱風「蘇拉」襲來，香港不一樣的，首先是港人這回是真怕了。香港人膽大，以前每逢颱風天，必定有人去追風觀浪，但香港維多利亞港填海填得風平浪靜，颱風捲起浪花維港才會有看頭。

一日這天，白天小風碎雨，香港天文台早就掛出八號風球，街上沒車，海上沒船，店鋪拉閘，繞維港走一圈，也看不到幾個人，哪裡還有追風觀浪者。一個煩囂的都市，就這樣靜默下來，還真有些怕人。

不過平靜中的不平靜，是海水的陡漲。香港天文台一早就警告，受風暴潮影響，不僅沿岸低窪地有嚴重水浸，海港水位也急速上升，在一日下午的數字，維多利亞港水位上升了三公尺，晚上約九點，香港東部沿海地區水位會上升，最高水位預計於午夜升至海圖基準面以上約五米或更高。

海平面急升，海島居民受苦了，大嶼山島被稱「香港威尼斯」的大澳，水位則會升至海圖基準面以上約三點五公尺，比正常潮位高過近二公尺，居民要淌水而行。

這時香港還首度有傳言，說隔鄰的廣東深圳即將排洪，會導致香港北區水浸。港府發言人緊急澄清，稱純屬謠言，還譴責發布有關虛假消息的人士，說執法部門會採取跟進行動，籲請香港市民留意，如接獲深圳通知排洪會有官方公布。

在超級強颱威脅下，還是有勇者。港府飛行服務隊派出定翼機，飛到「蘇拉」的中心去探測，說見到「蘇拉」結構緊密，風眼清晰可見，有關數據傳給香港天文台做進一步分析。

再一個被感動的，是香港機場。雖然大批航班取消或延誤，香港機場管理局說，即使香港天文台改發更高級別的警告信號，香港機場都會維持二十四小時開放，有餐廳和商鋪營業，提供旅客服務，在安全情況下會恢復航班運作。

還有港人在社交媒體上口耳相傳，說即使公共交通停轉了，一座城市停轉了，但還有幾家連鎖食店給有需要者留門開燈，那是快餐店麥當勞、肯德基和賣雲南米線的食店「譚仔」。