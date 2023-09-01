將軍澳天空全發「紫」如世界末日！網友：跟山竹當年一樣

颱風蘇拉逐漸接近香港，8號烈風或暴風信號現正生效，按照預測路徑推斷，蘇拉將會於今晚至明早在香港以南100公里內掠過。蘇拉因威力相當強勁，因而有著盜版「山竹」的稱號，然而日前有將軍澳的居民就表示看到天空於黃昏時段染成一片「紫色」，天空如同當年山竹來襲前一樣，這次的天空甚至「更紫」，讓線民都表示簡直猶如「世界末日」徵兆！

2018年超強颱風山竹來襲，造成香港超過450人受傷，多區水災，甚至多棟大廈玻璃碎裂等的破壞，破壞力相當驚人，讓整個社區都滿目瘡痍，令人對此破壞力感到驚恐和出乎意料之外。

日前，有將軍澳街坊於Facebook群組「將軍澳主場」上分享一張該區黃昏時的天空照片，當中可見整個天空呈淺紫色，對此街坊表示還記得「上次山竹時間，上天都是變到這樣的顏色」，讓一眾網友都表示，天空的顏色就如同「世界末日」，電影般的場景，顏色相當夢幻，但又具一絲詭異。

有不少網友見此都分享，自己於當區所看到的天空狀況，有網友更貼出一張於2018年9月15日，當年山竹來襲前一日的天空景況，從圖片中可見天空的顏色與這次街坊所拍到的相若，天空同樣呈紫色，但與上一次相比，這次的天空顏色相對上更深更紫，讓不少網友都直指「上天很恐怖」，「天降異象」，不希望山竹的悲況再重現，祈求颱風能夠減弱，大家能夠平平安安度過。

天空變成紫色是不是就代表「天降異象」，暴風雨前夕？天文臺網站就曾解釋，天空此等的象現象其實是「霞」，日出和日落時，陽光照射角度較低，光線經過厚厚的大氣層，被空氣中的水汽、水滴、塵埃等散射。陽光中一些波長較短的青光、藍光、紫光會被大氣散射掉，只有紅光、橙光、黃光穿透大氣，天空出現偏紅色。如東面有大氣系統，如颱風靠近，雲層就會把紅光反射過來，而使天空呈粉紫色的黃昏。但單靠霞光是不能全面了解天氣變化，有時候雨後暫晴也同樣會出現晚霞，因而需要結合其他氣象要素進行綜合分析，才能準確預報天氣呢。

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文章授權轉載自《香港01》