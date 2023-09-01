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史上最火暑運！大陸鐵路發送旅客8.3億人次 創新高

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
大陸今年暑運已落幕，大陸全國鐵路累計發送旅客8.3億人次，創下歷史新高。示意圖。香港中通社
大陸今年暑運已落幕，大陸全國鐵路累計發送旅客8.3億人次，創下歷史新高。示意圖。香港中通社

隨著時間步入9月份，大陸為期62天的暑運宣告結束。大陸國鐵集團1日表示，7月1日至8月31日，大陸全國鐵路累計發送旅客8.3億人次，創暑運旅客發送量歷史新高紀錄；累計發送貨物6.4億噸，貨物運輸保持穩定運行。

今年暑假是大陸實施「乙類乙管」後的首個暑假假期，民間出行需求火熱。國鐵集團運輸部門負責人指出，今年暑運，鐵路運輸需求「客貨兩旺」，學生流、旅遊流、探親流疊加，電煤、糧食等重點物資保供任務繁重。

客運部分，國鐵負責人表示客運能力有顯著提升。暑運期間，大陸全國鐵路日均開行旅客列車達1萬269列，鐵路售票網站單日售票量最高達1,910萬張，單日旅客發送量最高達1,569萬人次。

另針對暑期學生、旅遊旅客集中出行，開行36列學生專列和紅色遊、研學遊、生態遊等特色旅遊列車；加強跨境旅客運輸組織，中老鐵路、廣深港高鐵香港段分別發送跨境旅客2.6萬人次、472萬人次。旅客目的地方面，國鐵負責人表示，出發和到達旅客量居前十位的城市分別為北京、廣州、上海、成都、杭州、深圳、武漢、西安、長沙、南京。

國鐵負責人表示，國鐵根據車票網站預售和候補大數據動態分析，靈活增開旅客列車，組織動車組重聯運行、普速旅客列車加掛車廂，最大限度提升客運能力，有效增加京津冀、長三角、成渝等熱門地區和西安、杭州、黃山等主要旅遊城市間的運力供給，努力滿足人民群眾暑期出行需求。

貨運部分，國鐵負責人指出，貨物運量保持穩定，保障經濟平穩運行，有力促進國內國際「雙循環」。

國鐵負責人說明，國鐵深入開展電煤保供專項行動，用好主要煤運通道和繁忙幹線，主動對接各大電廠運輸需求，優先安排運力，助力各地平穩迎峰度夏，全國371家鐵路直供電廠存煤7,400萬噸，較去年同期增長16.5%，可耗天數35.4天。

此外，國鐵為夏糧、石油、鐵礦石等重點物資運輸，開闢綠色通道，強化全程盯控，國家鐵路發送糧食1,960萬噸，較去年同期增長14%。

國鐵還加強了鐵路國際聯運組織，提升鐵路口岸運輸能力和通關便利化水平，跨境貨物運輸穩定暢通，中歐班列、西部陸海新通道海鐵聯運集裝箱班列分別發送貨物32.6萬標箱、13.8萬標箱，較去年同期分別增長7.1%、20.2%；中老鐵路發送跨境貨物84萬噸，較去年同期增長86.6%。

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