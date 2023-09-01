橫琴今年通關量 已破千萬人次
根據珠海邊檢總站橫琴邊檢站消息，截至8月29日，今年以來經橫琴口岸出入境旅客超過1000萬人次，車輛超127萬輛次，這是橫琴口岸成立以來首次自然年內突破1000萬人次，創歷史新高。
中新社報導，隨著橫琴粵澳深度合作區各種便民政策陸續落地，到橫琴定居、工作的澳門居民越來越多。橫琴豐富文旅活動加澳門出境遊旅遊線路也越來越熱門，今年以來，橫琴口岸客流增長迅猛。
據珠海邊檢總站橫琴邊檢站副站長曾向介紹，今年以來，橫琴口岸的日均客流為4.1萬人次、車流約5200輛次，分別同比增長119.7%、91.4%。面對客流車流的大幅增長，橫琴邊檢站通過完善勤務預案，科學調配警力，優化查驗流程，及時開足通道，明確現場指引等方式，確保口岸通關安全順暢。
此外，今年7月，大陸出入境管理局發布了《積極支持促進橫琴粵澳深度合作區建設發展若干出入境管理服務措施》，若干措施發布當天，積極對接澳方邊檢部門，在出入境旅檢大廳啟動「常旅客」通道，對符合條件者實行便利查驗。
「目前『常旅客』通道使用正常，旅客反應良好，接下來我們將繼續貫徹落實《若干措施》，主動服務，促進橫琴粵澳深度合作區建設發展。」曾向表示。
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