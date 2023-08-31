「蘇拉」直撲香港 明、後天台港航班大範圍取消

蘇拉颱風持續進逼大陸東南沿海地區，大陸中央氣象台預估，蘇拉颱風中心將於9月1日下午至夜間在廣東惠來到香港一帶沿海登陸，受颱風及外圍環流影響，9月1日至2日，台灣往來福建、廣東、香港、澳門航班部分取消或提前。

星島日報報導，往來香港方面，國泰航空指出，9月1日下午2時至9月2日上午10時期間，所有進出香港的航班均已取消。香港快運指出，9月1日UO130香港飛往高雄航班正常飛行，9月2日UO130／UO131香港往返高雄航班取消。

香港航空指出，9月1日HX282/283香港往返台北航班取消，9月1日HX253台北飛往香港延後至9月2日上午11點起飛；9月2日HX252/253分別改為下午4點35分抵達台北、下午5點35分起飛。

華航指出，9月1日，取消班機包括：CI915/916、CI919/920、CI923/924桃園往返香港、CI921桃園飛往香港；提前班機包括：CI922香港飛往桃園、CI909/910桃園往返香港、CI931/932高雄往返香港。

大灣區航空指出，9月1日、2日HB504/505香港往返台北航班將會取消。

澳門方面，虎航宣布，9月1日異動包括IT305桃園飛往澳門提前至下午5點45分起飛、IT306澳門飛往桃園提前至晚間8點35分起飛。

澳門國際機場表示，澳門氣象局已經發出1號颱風信號，提醒乘客與相關的航空公司聯繋其航班的更新情況。有關機場航班的信息，可查閱機場網頁 www.macau-airport.com。

廣東深圳方面，華航宣布，9月1日CI527/528桃園往返深圳取消。

深圳國際機場表示，根據蘇拉颱風影響評估，為確保旅客朋友的出行安全，「深圳機場將於9月1日12時起暫停所有進出港航班運行，恢復運行時間將根據颱風動態和影響情況而定。機場將在颱風影響減弱後，盡快組織恢復航班運行。航班停運期間，請旅客朋友不要前往機場，具體航班信息請聯繫所購票航空公司了解確認。