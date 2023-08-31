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出國遇颱風只能取消行程？飛機起降要看「3關鍵」

香港01／ 撰文／番茄妹
（示意圖／Ingimage）
（示意圖／Ingimage）

「臨去旅行打風，難道上天都不喜歡我？」，去旅行的大家一聽到8號風球（香港颱風警報）一定也是晴天霹靂，航班一延誤或取消行程隨時都化成「泡沫」，但大家又不必太灰心，原來打8號風球也未必不能飛！天文台就聯同香港機師一起爲大家解惑，其實飛機能否起飛主要看3因素！

打8號風連巴士都暫停服務，如此大風飛機更沒可能起飛了！若大家有如此的想法，那就大錯特錯了！天文台就曾拍攝影片解釋，飛機能否升降其實最重要看的是風向和風速，與天文臺懸掛的風球強度並不一定有直接關係！

1.強風風向

天文臺指，飛機起飛主要是藉助逆風來提升浮升力，而香港國際機場的跑道是「東北偏東至西南偏西」，因而當風向與跑道角度平衡是反而是有利於飛機起飛。但若風向是吹向「東南或者西北風」的話，就會變成所謂的「側風」，側風若太強勁是會影響飛機升降時的平衡，讓飛機偏離跑道中線不但至，若飛機機翼其中一邊太接近地面，更會增加發生事故風險！

2.「風切變」的影響

除了側風，若飛機遇到「風切變」也同樣會受影響，香港國際機場位於大嶼山北面，因地形影響當氣流橫過大嶼山高山時，就可能會形成「風切變」，高速的氣流會於山峽形成，於高速氣流之間又會有較低速的氣流出現，因而逆風的風速有可能於短時間內改變，當逆風增強時飛機浮升力變會增加，當減弱時又會令飛機下沉，加上天氣惡劣，機場的地勤人員未能如常工作，甚至能見度低也會對航班有所影響。

3.附近地區+目的地天氣

但香港機師鄭楚衡也表示，即使香港機場該區沒有雨，沒有側風和風切變，但有時候航班也會有可能因沿途的天氣、目的地狀況、空中管制而受影響。鄭機師表示，若經雷達看到有「積雨雲」機師也會盡量避開，因飛機經過時可能會有冰雹、打雷閃電和氣流，所以機師也會等待雨雲過後才起飛。此外，有時候航空公司也會因應颱風的影響程度而把飛機進行調配，因而大家的航班都能會有改動和變動喔！

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颱風蘇拉 | 颳風 8 號風球飛機照飛？ 1 原因癱瘓機場天氣許可也不能飛

文章授權轉載自《香港01》

香港 機師 機場 颱風

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