為今年內開通運營奠基 福廈高鐵全線站房完成

聯合報／ 大陸中心／綜合報導
新建廈門北站是大陸首條跨海高鐵——福廈高鐵全線施工難度最大的車站，站房建築面積25萬平方公尺，位於既有廈門北站北側。（新華社）
新建廈門北站是大陸首條跨海高鐵——福廈高鐵全線施工難度最大的車站，站房建築面積25萬平方公尺，位於既有廈門北站北側。（新華社）

8月29日，隨著新建福州南站客站服務智能管控平台調試完成，標誌著福（州）廈（門）高鐵全線站房建設完成，為今年年內全線具備開通運營條件打下堅實基礎。

中新社報導，福廈高鐵是大陸八縱八橫高鐵網主通道「沿海通道」的重要組成部分，設計時速350公里，全長277.42公里，預計今年內具備開通運營條件，屆時全部新建和擴建車站、站房、站場將同步投入使用。        

東南沿海鐵路福建有限責任公司副總經理林依飛表示，該鐵路建成通車後，福州、廈門將形成一小時生活圈，廈門、漳州、泉州等地將形成半小時交通圈，東南沿海城市群將串聯起一條黃金旅遊帶，對服務一帶一路建設，推動沿線城市經濟社會發展具有重要意義。 　　

福廈高鐵全線7座新建站房，分別融入了當地最具代表性的自然風光、人文精神、歷史文化，充分體現了濃郁的福建特色。林依飛說，福廈高鐵沿線的福州、廈門、泉州、莆田等地既是知名僑鄉也是台胞主要祖籍地，各站房充分融合地域文化特點，呈現一站一景鮮明特色，盡顯海絲、海峽味。

莆田站站房整體呼應山水之勢，將莆田城市的媽祖文化融入其中，盡顯梳帆載志、騰浪遠航設計理念。泉州東站則將紅磚古厝、海絲風帆理念體現在站房設計中。

高鐵 廈門

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