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暑假作業沒寫完挨罵！陸兩少年「六天跨四省」離家680公里

聯合報／ 記者陳政錄／即時報導
大陸兩名少年上演六天連跨四省的長途旅行。浙江法治報
大陸兩名少年上演六天連跨四省的長途旅行。浙江法治報

暑假尾聲，還沒完成作業的學生心也繃得越緊。據浙江法治報，近日家住江蘇宿遷的兩名少年，竟因暑假作業來不及做完，與家人爭執後離家出走，六天連跨江蘇、安徽、上海、浙江四個省市，父母一路追了680多公里才把孩子追回。

據報導，13歲少年小亮（化名）因暑假作業來不及做完，與家人發生爭執，約上同學小鍾（化名）一起離家出走。

經父母報警並一路追蹤，發現兩人竟然六天連跨四個省市，流浪到了杭州，才被當地派出所警員找回。

小亮母親蔣女士（化名）指出，兩名孩子是在8月16日中午離開的，當時孩子想出門打球，但暑假作業沒做完，所以她不同意，沒想到孩子就偷偷出門了，還約上同學。

在報警得知孩子做上客運前往安徽後，家長們驅車上演兩個孩子一路走、家長一路追的旅程，從安徽到上海再到浙江，最後透過當地警方排查、查看監控設備才在一條巷子內找到了他們，當時兩名少年灰頭土臉，見到父母後馬上哭得不停。

據兩名孩子所述，他們出門時帶上了平常積蓄的零用錢，怕被找到，所以先搭長途客運出省，一路走來累了就找公園停留。

警方透過搜尋監視畫面發現兩離家少年身影。浙江法治報
警方透過搜尋監視畫面發現兩離家少年身影。浙江法治報

父母 家人 上海

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