網紅「上海圖書館東館」 有台灣元素

上海圖書館東館去年9月正式開放，作為目前大陸單體建築面積最大的圖書館已成為熱門網紅打卡點。其中一件名為「知識之塔」的裝置藝術作品，是來自台灣的藝術家劉文瑄，館裡並珍藏一部《台灣府志》。

此外過去三年受新冠疫情影響，滬台圖書館暫停館員交換，上海圖書館館長陳超日前表示，項目已在今年重啟，台北市立圖書館計畫安排1位館員於今年9月來到上海圖書館。

陳超指出，曾在高雄市立圖書館裡，看到有藝術家創作的藝術作品，和讀者近距離接觸，就在書架旁邊，不僅是增強圖書館對讀者吸引力，還把顏值和圖書的價值提升到一個新的水平。

在東館三樓的閱讀廣場北側閱覽區，有一件名為「知識之塔」的裝置藝術作品，是來自台灣的藝術家劉文瑄，以7,960張昔日讀者使用的圖書索引卡，生動的詮釋「書山有路勤為徑。」

上海圖書館東館，面積達11.5萬平方公尺，讀者可到9個樓層、22個主題閱讀服務空間，還有智慧文創區、團隊研討室、終身學習室、閱讀靜音艙等不同類型的場地。

去年開館後，上圖東館的讀者訪問量已超過100萬人次，舉辦了380多場活動，線上線下累計參與人次超過1,700萬。

在古籍保護方面，今年4月，268卷大型歷史文獻叢刊《孫中山文獻集成》在上海圖書館發布。這一叢刊是由海峽兩岸學者歷時數年整理編纂完成，是目前規模最大、文獻來源最廣、文獻類型最豐富的多卷本孫中山文獻叢書。

而在台北市立圖書館北區，有一處閱覽室設有「上海之窗」展示區，圖書是從上海圖書館跨越海峽送到台北，為台灣讀者提供瞭解上海文化的一扇窗戶。

展示區設立於2003年10月，透過「上海之窗」專案合作，上海圖書館和台北市立圖書館一直保持順暢的圖書交換。

2013年7月4日，上海、台北兩市在2013滬台雙城論壇上簽署4項合作交流備忘錄，其中就包括上海圖書館與台北市立圖書館簽署的備忘錄。備忘錄約定，雙方將定期提供對方書目，以供選擇與交換，交換的圖書可為近三年之館藏副本或最近出版品。

2013年至今，上海圖書館向台北贈書共809種、870冊；接受台北贈書共678種、687冊。

除了圖書互贈之外，上海圖書館和台北市立圖書館在人員交流、館員交換、古籍保護等方面都有頻繁的交流。