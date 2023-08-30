北京尋古味 「中軸美食」紅出圈

鼓樓的炒肝、銀錠橋的涮肉、前門的烤鴨……近日，中軸線上20多家餐飲品牌帶來看家手藝，在北京古代建築博物館院內集中展示。這場「百味千店妙中軸」餐飲文化市集活動，帶市民遊客從美食的角度充分體驗中軸文化魅力。

「我們這糖油餅，堂食的客人通常都會點兩張，吃一張打包一張，要是在外帶窗口買，還得排隊呢！」鼓樓馬凱餐廳的攤位前，一張切分開的糖油餅正冒著香氣。「給我來兩個！」張先生試吃兩口，便掏出手機付款。旁邊攤位上，六必居的燉肉正在鍋裡咕嘟著。「這裡面就只擱了老北京燉肉醬，您來嘗嘗！」售貨員邊說邊為圍觀的人們一一奉上。

牛街老字號興順齋今年新上市的豆汁霜淇淋，也出現在這場美食市集上，吸引不少人前來一試。現場工作人員介紹，製作霜淇淋用的就是真材實料的老北京豆汁，。「豆汁味兒不是特別濃，比我想像中要好吃。」李女士嘗了兩口，便開始在攤位前拍照打卡。

現場還有烤肉季、錦芳小吃、南來順、茶湯李、三元梅園、仿膳、小腸陳等中軸線餐飲商戶，共帶來上百種特色美食和非遺技藝。張一元、紅星二鍋頭博物館、燕京啤酒，也展示出獨具北京特色的茶飲和酒飲文化。

「中軸線不僅有歷史古蹟，這裡的煙火氣同樣迷人。」85後李靈隱今年已「種草」打卡了10多家中軸線餐廳，這次到展示現場一遊，她又有不少新發現：老北京糖畫傳承藝人範文昌現場作畫……無一不透出深厚的功力，引得遊客拍手叫絕。

資料顯示，在北京餐飲堂食消費前十個商圈當中，「中軸線」輻射商圈占據四席。今年上半年，北京文旅消費規模中國大陸第一，同比增長190%。