下黃田等52隧道實現貫通 梅龍高鐵攻克咽喉

8月28日15時，在廣東梅州，由中鐵二十五局承建的梅龍高鐵全線最長隧道—下黃田隧道實現貫通，標誌著全線52座隧道全部貫通，為梅龍高鐵按期開通運營打下堅實基礎。

中新社報導，梅龍高鐵正線全長約93.98公里，是廣東首條全額投資建設的時速350公里高鐵項目，也是推動梅州、河源與粵港澳大灣區緊密連繫重大項目。線路自梅汕高鐵梅州西站引出，沿途經過梅州市梅縣區、興寧市、五華縣和河源市龍川縣，終至贛深高鐵龍川西站。

作為全線最長隧道以及控制性工程，下黃田隧道全長7377米，最大埋深290米，隧道穿越山區多條地質破碎帶、岩溶強烈發育帶，地下水豐富，地質條件複雜，施工難度大，安全風險高，是整條高鐵建設的「咽喉」工程。

自開工以來，建設採取「長隧短打」、斜井開挖的方式，多點施工、協同作業。「我們通過增設斜井，將隧道主洞由兩個工作面增加至四個，施工效率提升了一倍。待高鐵通車運營後，斜井將作為應急和救援通道繼續投入使用」。中鐵二十五局梅龍高鐵4標項目負責人說。

梅龍高鐵建成通車後，從梅州乘坐高鐵到廣州、深圳等粵港澳大灣區城市的通行時間將由原來的6個小時縮短至1.5小時，對加快構建珠三角、粵東地區與梅州、河源高速鐵路通道，完善廣東省高速鐵路網布局，推動地區經濟發展具有重要意義。