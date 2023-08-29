龔正會見蔣萬安：雙城論壇舉辦 為兩地優勢互補共贏發展

台北市長蔣萬安29日抵達上海，進行三天兩夜的上海參訪行程，上海市長龔正29日晚間會見蔣萬安時表示，雙城論壇是推動台北市和上海市的城市的交流合作，和平發展、交流合作是兩岸同胞的共同心聲。所以也相信雙城論壇舉辦，可以為兩地優勢互補，共贏發展。

身為東道主的龔正，致詞只有短短1分鐘，剩下時間都交給蔣萬安暢所欲言。龔正指出，上海也將積極推動，更廣領域、更深層次、更高水準的交流合作，為了兩地的關係和平發展、融合發展，更注入了更大的動力，做出更大的貢獻。

龔正提到，兩岸同胞同根同源，和平發展、交流合作一定要是兩岸同胞的共同心聲。所以也相信本次雙城論壇舉辦，可以為兩地優勢互補，共贏發展。

上海市為這次雙城論壇準備「玉蘭花開」瓷器，底影設計以簡約線提勾勒出上海浦江兩岸的建築群和上海市花白玉蘭，給人以和諧溫馨的美感。

其中浦江兩岸建築群是上海百年歷史的見證，象徵歷史和現代融合，朵朵向上白玉蘭，代表上海市民熱情歡迎台北來的貴賓，象徵兩市人民真摯的情感，作為兩市人民合作共贏，共同追求美好生活。

龔正會見蔣萬安的「世界會客廳」，是上海虹口地區最新座標之一，也是上海市政府力推成為新時代上海改革開放的新標竿。。