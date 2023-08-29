「交流比斷流好」 上海學者：雙城論壇促兩地發展

台北市長蔣萬安29日抵上海參加雙城論壇，並展開為期三天兩夜的參訪行程。「交流比斷流好。」上海學者表示，透過雙城論壇和城市交流，上海實現垃圾分類、12345市民熱線等，都在與台北的交流中取得不少經驗。台北體育事業的快速發展、空氣汙染監測治理、城市發展理念的創新，也從上海獲得不少的經驗。

澎湃新聞報導，自2010年起，雙城論壇堅持每年舉辦，兩市在多個領域建立起交流機制。過去三年，論壇受疫情等因素影響採用視頻形式進行，今年再度回歸線下，恢復面對面的交流。

上海市公共關係研究院執行院長李秘表示，論壇對上海和台北的發展都有直接的幫助，其次是雙城論壇突出城市治理的主題，相對來說受政治因素的影響較小。

透過雙城論壇和城市交流，李秘看到兩個城市這些年的發展變化。例如上海實現垃圾分類、12345市民熱線、快速補辦身分證等。這些進步都在與台北的交流中取得了不少經驗。台北體育事業的快速發展、空氣汙染監測治理、城市發展理念的創新，也從上海獲得了不少的經驗。

上海交通大學台灣研究中心執行主任盛九元認為，兩市之間的這種交流合作，有三方面的特點非常突出。

首先，上海和台北分別是兩岸最大的經濟發展中心。儘管兩市的地理面積和經濟發展規模都不具有可比性，但是作為帶動兩岸經濟發展的龍頭角色，兩市之間有很好的合作切入點。

其次，兩市的淵源可以從文化角度來講，上海和台北都是外來人口很多，包容性也是很強，兩市之間城市發展的特色也有相通之處。

最後，兩個城市都在不斷追求國際化，追求城市治理的進一步提升。這個過程當中，也就形成了雙方共同的需要。

盛九元認為，這三點是聯繫在一起的。作為不斷追求卓越的城市，它們與城市的脈動都緊密相關，這些特點使得兩市有很多共同的語言，共同的需求。

李秘則補充，兩個城市淵源很深，彼此也有很強的熟悉感和親近感。台北有許多店鋪的起源都是上海，台北市民也有不少人的籍貫是上海。上海街面上，很多店鋪也來自台北，很多台商、台幹、台青在這邊工作、學習、就業和創業，這方面的淵源和連結就更多了。