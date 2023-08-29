中阿博覽會在即 銀川－迪拜正式復航

8月27日11時40分，一架空客A330寬體飛機從銀川河東國際機場順利起飛前往迪拜（杜拜），標誌著銀川至迪拜定期航班正式復航。寧夏成為中國西北地區第一個恢復直飛迪拜航線的省區。

中新社報導，銀川至迪拜航班由四川航空公司執飛，班期為每周日，銀川起飛時間11:40，落地迪拜時間為15:55，總飛行時長8小時15分；迪拜起飛時間18:00，落地銀川時間05:05，總飛行時長7小時5分（所有起降時間均為當地時間）。

寧夏機場公司相關負責人介紹，寧夏機場公司已聯合四川航空公司和旅行社打造3款多元化航旅產品，針對團隊旅客，推出「空鐵聯運」和「空巴聯運」等多式聯運產品。同時，聚焦旅客出行需求，寧夏機場公司推出首乘陪同、首乘引導、首乘值機等5項國際航線首乘服務，升級「寧來寧往」中轉服務產品，配套用餐、購物、巴士、住宿等10餘項專屬服務，提升國際航線旅客進出港服務體驗。

寧夏商務廳黨組書記、廳長徐曉平表示，第六屆中國—阿拉伯國家博覽會將於9月21日至24日在銀川舉辦。銀川—迪拜航線的開通，將為寧夏更好服務保障中阿博覽會發揮重要作用。

目前，已有沙特、阿聯酋、科威特、突尼斯、阿曼、埃及、毛裡塔尼亞等22個國家近50個政府部門機構、13個國際區域性組織和110餘家國外商協會、企業計劃組團參會參展。