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連通大馬東西岸 馬東鐵累計貫通25隧道

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

馬來西亞鐵路銜接公司主席莫哈末祖基阿里25日表示，由中國交通建設集團有限公司（中國交建）承建的馬來西亞東海岸鐵路（馬東鐵）項目已有25條隧道成功貫通。

新華社報導，莫哈末祖基阿里當天在馬來西亞彭亨州出席馬東鐵一處隧道貫通儀式時表示，馬東鐵項目建設目前完成近半，項目A段和B段隧道已全部貫通，展現了馬中先進的工程建設能力和隧道掘進技術。

他表示，馬來西亞政府期待馬東鐵項目改善該國交通運輸狀況，惠及東西海岸之間的乘客和貨物運輸。

中國交建馬東鐵項目總經理孔琦表示，中國交建將採用先進施工技術，運用豐富的工程經驗，與馬方一起加快項目建設，促進當地社區的經濟發展。

馬東鐵全長600多公里，被視為連通馬來西亞東西海岸的「陸上橋梁」，建成後有望帶動馬來西亞東海岸地區經濟發展，並極大改善沿線地區互聯互通水平。

馬來西亞

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