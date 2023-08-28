男洗小龍蝦被刺小傷口 翌日手指腫脹黑紫染敗血症僅3日離世

清理小龍蝦時不慎被刺傷是尋常事，多數人甚至不會做出任何處理。但近日大陸有男子清洗小龍蝦不慎被刺傷，當時傷口不深，出血很少，家人都未當回事。結果翌日男子手指腫脹黑紫，甚至左前臂都開始腫脹，伴有嘔吐惡寒等症狀，送院時已昏迷。醫生確診為膿毒症（敗血症）及多器官衰竭。3日後，男子不幸離世。

據陸媒《澎湃新聞》報道，家住浙江杭州蕭山農村的沈男現年52歲，家附近養了小龍蝦。沈男在一次清洗小龍蝦時，手指不慎被蝦殼尖銳處刺傷，但當時傷口不深、出血很少，也不是很疼，所以家人都沒有放在心上。

然而，一天後，沈男的傷口處腫脹疼痛，手指黑紫。到晚上，他又出現發燒、惡寒、嘔吐等症狀，左前臂更腫到粗了一圈。在給兒子打電話講述病情時，沈男失去意識倒地。

送院後，醫生指沈男當時不僅左手拇指整節發黑，左手臂皮膚發黑，更出現黑色水泡，是明顯的嚴重膿毒症（敗血症）和膿毒性休克（敗血性休克），「生命體徵極其不穩定」。

浙大一院急診科主任陸遠強主任醫師介紹，沈男原本患有高血壓、糖尿病、慢性腎病等基礎疾病，手指傷口感染了小龍蝦攜帶的維隆氣單胞菌，導致病情進展急速。

醫生表示，團隊立即為沈男進行手術等一系列搶救，並請骨科、感染科專家會診，但無奈回天乏術，沈男病情急轉直下，最終多臟器功能衰竭，僅3日離世。

為何小傷口也能致命？醫生表示，沈男感染的維隆氣單胞菌是氣單胞菌屬細菌（學名：Aeromonas）的一種，對人有很強的致病性。暴露傷口接觸該病菌可能引起水泡、瘀斑、蜂窩組織炎、壞死性筋膜炎和膿毒症等。通常48小時內就會迅速進展，危及生命。而例如被小龍蝦刺傷的小傷口往往具有迷惑性，也不夠引起足夠的重視。

醫生提醒，對抵抗力正常的人群來說，被小龍蝦刺傷而導致嚴重感染的可能性不大，但對於抵抗力較差或有基礎疾病的人群來說，風險會大大增加。對這類人群來說，處理小龍蝦、海鮮等食材時要做好防護措施，若不慎被刺傷，則要密切觀察，有問題及時送醫。

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文章授權轉載自《香港01》