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河南南陽／花洲書院 鄧州八景之首

聯合報／ 大陸特派員王玉燕／專題報導
花洲書院，為北宋政治家范仲淹任鄧州知州時所創。 圖／本報河南南陽傳真
花洲書院，為北宋政治家范仲淹任鄧州知州時所創。 圖／本報河南南陽傳真

始建於北宋慶曆年間的「花洲書院」，位於鄧州古城東南隅。北宋政治家范仲淹任鄧州知州時，創建書院內講學堂春風堂、藏書樓、齋舍，並在書院東側建百花洲，書院因此得名。

范仲淹公餘時至書院講學，一時鄧州文運大振。他曾詩：「南陽有絕勝，城下百花洲。」由於書院風景優美，「花洲霖雨」名列鄧州八景之首。

范仲淹在春風堂，寫下名聞天下的「岳陽樓記」。圖／本報河南南陽傳真
范仲淹在春風堂，寫下名聞天下的「岳陽樓記」。圖／本報河南南陽傳真

「慶曆新政」失敗，范仲淹自請守鄧州。慶曆六年，在書院春風堂，憑好友滕子京寄來的「洞庭秋晚圖」及書信， 揮筆寫下名聞天下的「岳陽樓記」，因文中「先天下之憂而憂， 後天下之樂而樂。」的博大胸襟，花洲書院成為歷代文人瞻仰之地。

書院除美景外，人才輩出。范仲淹之子、官至觀文殿大學士的范純仁，官至崇文院校書張載，曾任鄧州知州的韓維，均師從范仲淹學於花洲書院。除認真興學，范仲淹亦勤於治理，重教化，輕刑罰，廢苛稅，倡農桑。之後朝廷命他移守荊州，鄧州百姓因感其恩德， 綿延數里，跪道挽留。他為民情所動，終不忍行，遂上書皇帝，懇請留鄧州，皇帝只好特許。

范文公祠，鄧州人為紀念范仲淹的功德而建。圖／本報河南南陽傳真
范文公祠，鄧州人為紀念范仲淹的功德而建。圖／本報河南南陽傳真

花洲書院為五進四院，主要景點有春風堂、藏書樓、先聖殿、覽秀亭、范文正公祠、名人館、百花洲、南大門等。中院小巧精緻的泮池、狀元橋，是書院一大特色。西側並列為二進一院的范公祠，是鄧州人為紀念他的功德而建的生祠；范公去世後，更名為范文公祠。書院仿江南園林風格， 小橋流水，亭榭碑廊，是鄧州旅遊必去的人文景點。

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