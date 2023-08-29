河南南陽／中華大地的脊梁 老界嶺

河南省面積最大的自然保護區「老界嶺」，有「中華大地的脊梁」之稱，位於歷史文化名城河南省南陽市西峽縣北部，伏牛山南坡。老界嶺名稱由來，傳說老子曾在此隱居修煉，護佑八百里伏牛山安寧康平， 故稱「老」；「界嶺」則是中國大陸南北氣候的分界，亦是長江和黃河流域的分水嶺。

老界嶺森林覆蓋率高達9 7 . 8％，被譽為「天然動植物王國」。域內山勢陡峭， 溝壑縱橫， 峰巒迭嶂， 氣勢磅礡。遊客到此，可縱情詩畫仙境，領悟自然風流，感受「每日有四季，十里不同天」的獨特自然景觀魅力。

迎客松屹立崖上圖／本報河南南陽傳真

「一水流兩河，一山兩世界。」老界嶺是長江黃河分流處，南北氣候分界地。在此既能觀賞到中國大陸北方山峰的雄偉挺拔，又能領略到南方山巒的俊美靈秀，可謂一腳踏南北，一日覽華夏，素有「八百伏牛淩絕頂，長江黃河分水嶺」之稱。老界嶺猶如一條從天而降的綠色屏障，群山疊翠、林海蒼莽，堪稱人間仙境。主要景點有分水嶺、犄角尖、神女峰、伏牛山神、迎客松、送子觀音、仙人峰、詩人峰、駱駝峰、鋸齒峰等， 是集奇峰、奇松、奇石、森林、雲海、木屋等景觀於一體的旅遊勝地。

老界嶺主峰圖／本報河南南陽傳真

老界嶺景區是伏牛山世界地質公園核心精髓，萬山疊翠，綠蔭簇擁，松濤陣陣，古木參天，四季景色異彩繽紛。屹立在懸崖峭壁旁「迎客松」，熱情展臂歡迎客人到訪水墨仙境；「分水嶺」又稱風水嶺，腳下左邊是黃河，右邊是長江，「天上滴下一滴水，一半流入長江，一半流入黃河。」站在風水線左邊，風吹不止；移身至線右方，則完全無風，體驗過的遊客無不驚嘆神奇。

老界嶺懸崖絕壁圖／本報河南南陽傳真

主峰「犄角尖」為中原最高峰，是西峽、欒川、嵩縣三縣界山，因山峰高矗，遠看似向東引頸高歌的雄雞而聞名。傳說老子在老君洞修煉成仙後，選擇崎角尖棲身；只因仙體沉重，僅一腳踏下，便使山峰向南傾斜。犄角尖晴日時呈青紫色， 清晰雄偉；陰雨時雲霧繚繞，吸引遊客登峰看日出、觀雲海、賞千年杜鵑園、穿原始森林，觀犄角尖佛光。