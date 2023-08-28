陸旅遊業復甦！飛機燃油費需求增價格上漲 恐轉嫁給消費者

中國旅遊大爆發。由於過去受到疫情限制，中國國內外旅遊業需求受到壓抑，如今隨著政策鬆綁，中國旅遊業復甦快速。不過，由於燃料需求增加，造成飛機燃料價格上漲，恐怕會轉嫁給消費者。

燃料價格恐上漲

據《金融郵報》報導，中國國內與國際線旅遊活動目前都已出現復甦，不過，近期航空燃料供應出現下滑，主要是因為煉油廠停工以及增加柴油生產而減少航空燃料，造成新加坡和阿姆斯特丹、鹿特丹、安特衛普等地儲備量低於平均水準。

根據彭博社指出，與今年7月初相比，航空燃料價格已上漲34％，在新加坡每桶交易價格已超過119美元。油價上升可能會對目前獲利的航空公司帶來壓力，如果業者將成本增加轉嫁給消費者，票價可能跟著上漲。

Flight Master數據指出，中國國內每週航班量在8月20日當週較疫情前增加13%，國際旅遊也開始回升。根據Trip.com指出，截至8月17日止，今年十月國慶連假的海外團體旅遊預訂較前一個月增加3倍，預計往返中國與美國的航班將在10月底前出現倍增。

旅遊公司營收亮眼

據《南華早報》報導，今年2月時，中國旅遊研究院報告指出，預估今年整年國內旅遊量將來到45億次，相當於2019年時的76%。在香港掛牌上市的中國「同程旅行公司」今年第3季營收來到人民幣28億元，較2019年同期增加8成。

該公司財務長雷範(譯音)指出，營收增加主要是受到國內旅遊熱絡帶動，海外旅遊則僅復甦4~5成。他表示，「航空公司的載客量尚未完全恢復。在地服務，例如導覽和租車也尚未完全恢復。」

國際線復甦較慢

今年5月麥肯錫的報告指出，由於疫情期間部分機隊已退役加上航空公司面臨人員短缺，特別是機師，造成部分國際航空公司的航班量復甦進展較慢。不過從旅行次數和總花費來看，中國仍是全球最大的出境旅遊市場。

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