快訊

蘇拉增強最快深夜23:30發布海警 海葵加速估周五雙颱距離最近

2024四腳督成形 柯文哲前幕僚揭郭台銘參選總統「最大壓力」

35歲成「職場魔咒」！陸中年就業市場慘澹 企業主年齡歧視加重

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導
中國浙江省學生15日在招聘會上尋求實習就業機會。（中新社）
中國浙江省學生15日在招聘會上尋求實習就業機會。（中新社）

中國徵才廣告條件滿滿都是：「應聘者年齡勿超過35歲」。中國不僅青年失業率高升，中年就業市場也相當慘澹，相對中年、有經驗的勞工，企業主偏好進用便宜的新鮮人，以致出現「35歲的詛咒」（35歲後就找不到工作）等說法。專家呼籲，面對職場年齡歧視，政府應強化法規與財政援助。

35歲成就業魔咒

CNN》報導，中國職場的年齡歧視，隨著該國就業市場惡化，變得更加嚴重，社群更流傳「35歲的詛咒」，意味著只要超過一定歲就很難在職場找到工作。目前在徵才網站上，也可以看到許多工作岡位明確規定，應徵者不得大於35歲。

不僅是民間企業，中國政府招聘公務人員時，也排除許多35歲以上的應徵者。全國人大代表之一、溫州大學研究員蔣勝男就曾公開指出，「職場隱性的年齡歧視一直存在，然而單就年齡限制就不願徵聘，就是人才的巨大浪費」。

中國官方媒體《新華網》報導，中國全國總工會辦公室主任呂國泉說，35歲的職場門檻與社會發展趨勢背道而馳，容易造成就業市場與人才斷層，還徒增勞動人口的焦慮感。

高學歷反延後就業

呂國泉建議，為了遏止職場年齡歧視的狀況，因明訂就業法規，加強對中高齡勞動者的就業服務。呂國泉舉例說，法律應明確訂定年齡歧視的判定標準，並加強監管，要求企業不得以年齡作為招聘或升職的考量，並提供補助給聘用一定比例中高齡勞動者的企業。

不少企業主管替自己辯護表示，如果員工有良好的工作能力，就會在35歲前成為領導者或團隊管理，所以35歲是衡量員工能力的標準，而非年齡歧視。

然而，愈來愈多中國青少年為了增加在就業市場的競爭力，選擇攻讀碩士與博士學位，但也延遲他們進入就業市場的機會，反而使他們進入職場沒多久，就面臨到35歲的門檻，最後結果就遭到就業市場淘汰。

【更多精采內容，詳見

職場 中高齡 失業 競爭力

延伸閱讀

鄰居狂炫35歲公務員兒升官 網見職等驚「超猛」揭內幕：當大官的命

我家橘貓35歲啦！荷蘭貓奴掛「超巨炫耀布條」 網朝聖祝壽：流水席吃三天

娛樂圈魔咒？「年份尾數3」必有巨星殞落　網瘋傳2023年再應驗

相關新聞

核處理水激反日情緒 日本駐中國使領館加強警戒

日本核處理水排海後，日本駐中國使領館、機構及學校接連遭到騷擾甚至攻擊。為防止事態擴大，日本駐北京大使館、駐上海總領事館等...

中媒：青島光一鹽湖儲量就500億噸「夠全人類吃千年」

日本政府將福島核廢水排放入海，引發中國民眾搶鹽、囤鹽潮。不過，搜狐刊文指出，鹽是不愁沒有的，單單中國一個鹽湖的鹽，都夠全...

陸旅遊業復甦！飛機燃油費需求增價格上漲 恐轉嫁給消費者

中國旅遊大爆發。由於過去受到疫情限制，中國國內外旅遊業需求受到壓抑，如今隨著政策鬆綁，中國旅遊業復甦快速…

35歲成「職場魔咒」！陸中年就業市場慘澹 企業主年齡歧視加重

中國徵才廣告條件滿滿都是：「應聘者年齡勿超過35歲」。中國不僅青年失業率高升，中年就業市場也相當慘澹…

溫州1餐廳 拖把槽自來水兌橙汁

中國食安再出問題，近期有消費者到一家名為田野中餐廳的店家時消費發現，該店家的店員在洗拖把的水槽處，接自來水製作飲品。目前...

港姐前3名大學生全包了 港大莊子璇破「試戴魔咒」摘冠

2023香港小姐決賽昨日在TVB電視城舉行，由16位佳麗同台競逐，最終由21歲莊子璇奪冠，王怡然獲得亞軍和「最上鏡小姐」...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦