35歲成「職場魔咒」！陸中年就業市場慘澹 企業主年齡歧視加重

中國徵才廣告條件滿滿都是：「應聘者年齡勿超過35歲」。中國不僅青年失業率高升，中年就業市場也相當慘澹，相對中年、有經驗的勞工，企業主偏好進用便宜的新鮮人，以致出現「35歲的詛咒」（35歲後就找不到工作）等說法。專家呼籲，面對職場年齡歧視，政府應強化法規與財政援助。

35歲成就業魔咒

《CNN》報導，中國職場的年齡歧視，隨著該國就業市場惡化，變得更加嚴重，社群更流傳「35歲的詛咒」，意味著只要超過一定歲就很難在職場找到工作。目前在徵才網站上，也可以看到許多工作岡位明確規定，應徵者不得大於35歲。

不僅是民間企業，中國政府招聘公務人員時，也排除許多35歲以上的應徵者。全國人大代表之一、溫州大學研究員蔣勝男就曾公開指出，「職場隱性的年齡歧視一直存在，然而單就年齡限制就不願徵聘，就是人才的巨大浪費」。

中國官方媒體《新華網》報導，中國全國總工會辦公室主任呂國泉說，35歲的職場門檻與社會發展趨勢背道而馳，容易造成就業市場與人才斷層，還徒增勞動人口的焦慮感。

高學歷反延後就業

呂國泉建議，為了遏止職場年齡歧視的狀況，因明訂就業法規，加強對中高齡勞動者的就業服務。呂國泉舉例說，法律應明確訂定年齡歧視的判定標準，並加強監管，要求企業不得以年齡作為招聘或升職的考量，並提供補助給聘用一定比例中高齡勞動者的企業。

不少企業主管替自己辯護表示，如果員工有良好的工作能力，就會在35歲前成為領導者或團隊管理，所以35歲是衡量員工能力的標準，而非年齡歧視。

然而，愈來愈多中國青少年為了增加在就業市場的競爭力，選擇攻讀碩士與博士學位，但也延遲他們進入就業市場的機會，反而使他們進入職場沒多久，就面臨到35歲的門檻，最後結果就遭到就業市場淘汰。

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