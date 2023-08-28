中信愛接棒 40名小將赴北京交流

為持續厚植台灣各級棒球發展，中國信託銀行、中信慈善基金會推動的「愛接棒計畫」，在八月廿三到廿七日由偏鄉棒球隊宜蘭縣三星國小、南投縣新街國小、南投縣三光國中的球員、教練及隨行人員近八十人，赴北京與萬泉小學、理工大學附屬小學、上地實驗小學及理工大學附屬中學棒球隊學生以球會友、分享參與國際賽事經驗，一起度過最特別的暑假。

「二○二三愛接棒．北京行兩岸青少年棒球交流活動」是疫情後兩岸少棒、青少棒首度在北京舉辦的盛大交流賽事，中國信託金融控股公司行政長暨中信慈善基金會執行長高人傑出席開球儀式。

高人傑表示，四十位優秀的小球員幾乎都是首次至北京移地訓練，部分球員來自偏鄉地區，多半以校為家，憑藉棒球運動找回自信及紀律，更透過「愛接棒計畫」，讓喜愛打棒球的孩子適性發展、兼顧學業，提供未來之星的支持與照顧。

為期五天的交流行程共舉辦十一場交流賽，四十位「愛接棒計畫」的球員打出多場精彩絕倫的好球，也將台灣少棒及青少棒的比賽經驗及對棒球的熱忱傳遞出去，不僅交流，也透過學校參訪，增加彼此了解的機會。

本次活動安排參訪北京故宮博物院、萬里長城等景點，有趣的是，三星國小的孩子不管在北京故宮博物院，或到八達嶺長城參訪時，黝黑又精實的外型都被誤以為來自少林寺。