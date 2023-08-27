大陸引爆搶鹽潮！青海鹽湖鹽儲量500億噸 可供全人類吃1千年

日本周四（8月24日）起將福島核廢水排放入海，雖有專家提前呼籲民眾無需「囤鹽」，惟大陸、香港、澳門仍引發搶鹽潮。

事實上，食用鹽可大致分為三類，包括海鹽、湖鹽、井礦鹽，而在青海就有這樣一個「聚寶盆」，鹽儲量超過500億噸，可供全人類吃1000年以上。

據陸媒報道，察爾汗鹽湖是中國最大的鹽湖，地處青海柴達木盆地，面積超過5800平方公里，南北寬20至40公里，東西長160多公里，鹽層厚度最淺2米、最厚20米，鹽儲量在500億噸以上。

那麼，500億噸鹽儲量是怎樣的概念？若搭建一座厚6米、寬12米的「鹽橋」，可以一路從地球搭到月球。

柴達木盆地在幾億年前曾是汪洋大海，由於地殼運動導致海水變遷，而形成柴達木盆地中大大小小百多個湖泊，經過長時間的蒸發，湖內高濃度的鹵水逐漸被結晶成鹽粒，厚厚的鹽層底下是鹵水，幾年後又重新結晶成鹽。

新中國成立後，地質團隊到柴達木探測，結果發現鹽湖鹵水除了鹽之外，還有鎂、鋰、鈉、碘等數十種礦物質，鹽湖的全部開發價值達到12萬億元人民幣。

值得注意的是，察爾汗鹽湖的鹽層還是十分堅固的。青藏鐵路和青藏公路就有路段直接修建在鹽層上面。當中，青藏公路經過鹽湖全長32公里，公路的路基全部用鹽鋪成。

此外，據青海省鹽業股份有限公司介紹，青海另一個天然鹽湖——茶卡鹽湖的產能為每年30萬噸，使用鹽儲量可供全國人民食用70年。

另據中國鹽業協會會長介紹，中國生產的食用鹽，使用原料有海鹽、井礦鹽還有湖鹽，當中井礦鹽佔比達61%，海鹽佔22%，湖鹽為17%。

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文章授權轉載自《香港01》