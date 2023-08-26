快訊

日核汙水排海引爆國際不滿 謝長廷：微量放射性元素對身體有益

亞洲青少棒賽／成功復仇！中華隊擊敗日本 睽違8年奪隊史第7冠

「台灣青年法律人才實踐基地」結業 學員收穫滿滿

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
「台灣青年法律人才實踐基地」結業 學員收穫滿滿。滬台通微信公眾號
「台灣青年法律人才實踐基地」結業 學員收穫滿滿。滬台通微信公眾號

2023年「台灣青年法律人才實踐基地」結業儀式，25日下午在華東政法大學舉行。來自台灣的法律青年們在經歷為期1個多月實踐活動後，順利「畢業」，收穫滿滿。

滬台通微信公眾號報導，「透過這次活動，有機會更深入地認識上海、認識上海律所的工作狀態。短短一個月收穫很多，不論是在法律專業方面，還是待人處事方面，都有了很大提升。」鄧潔伃表示，1個月來結交到很多的華東政法大學同學，透過交流與接觸現在都已經成為了朋友，「真是難得且珍貴的回憶」。

此外還有國浩律師事務所實習的王廷善，以及帶教老師代表國浩律師事務所管理合夥人李強、高朋律師事務所合夥人蔡世明，分享這次實踐活動的感悟和心得。

華東政法大學黨委副書記唐波，祝賀學員們學有所成，一帆風順。她希望學員們回去後繼續關注華政，期望大家繼續發揮兩岸青年交流的引領和紐帶作用。

靜安區委常委顧定鋆，讚揚學員們通過1個多月的實踐收穫滿滿。「同學們很幸運，在初入職場之前就有機會得到各領域大律師帶教，在上海的知名律所實踐，瞭解兩岸不同的司法制度和律所文化。」

她認為，這次實踐活動可以幫助大家拓寬視野、鍛煉技能、增強自信，將成為學員們職業規劃的新起點；同時，活動增進了兩岸同胞情誼，「兩岸是同文同種的一家人，希望大家今後常來常往，延續和加深彼此之間的情誼，為兩岸交流架起新的橋樑。」

結業式上，靜安區司法局局長呂平、華東政法大學港澳台辦主任張麗君為台青學員頒發「2023年台灣青年法律人才實踐結業證書」。華東政法大學黨委副書記唐波為進步顯著學員頒發「學員進步獎」及獎學金。

上海市台辦副主任王立新、靜安區委常委顧定鋆為評選出的優秀學員頒發「優秀學員獎」及獎學金。

包括上海市台辦副主任王立新，靜安區委常委顧定鋆，華東政法大學黨委副書記唐波等領導以及區相關部門，專案組7家律所負責人、帶教律師、台青學員和遠道而來的台灣法律界朋友等50多人出席。

上海 律師 青年

延伸閱讀

北歐赴台留學熱 獲台灣獎學金學生創新高

陸版阿宏？ 河南女七夕赴上海「半夜蹲路邊痛哭」

暖心！求學路受家扶幫助她珍藏44紅包袋

台科大研發羽球撿球、篩選機 師生奪20萬獎學金

相關新聞

登機車突撤⋯大陸南航座艙長摔落4公尺高機艙 隨即昏迷

大陸南方航空驚傳空服員從4公尺高機艙墜落地面！大陸常州奔牛機場24日有一架預備飛往深圳的CZ3352班機，當時一名座艙長...

「台灣青年法律人才實踐基地」結業 學員收穫滿滿

2023年「台灣青年法律人才實踐基地」結業儀式，25日下午在華東政法大學舉行。來自台灣的法律青年們在經歷為期1個多月實踐...

相機漂流4萬里34城接力拍照 300天帶回千餘張美照

一部價值6萬元（人民幣，下同）的相機經歷了近300個日夜，漂流了4萬2200多公里，近日又完好地回到了主人、UP主LKs...

西安一生鮮店鋪老闆散布囤鹽恐慌被抓捕 只受行政罰

大陸西安一名散布搶鹽訊息的生鮮店鋪劉姓老闆，因涉嫌散布謠言，被西安警方抓捕歸案。北京日報微信公眾號報導，西安未央區警方依...

四川9月首辦國際金熊貓獎 張藝謀受邀任首屆評委會主席

據大陸《四川日報》報導，8月26日首屆金熊貓獎新聞發布會在北京梅地亞中心舉行。發布會上正式宣布，世界唯一雙奧導演、中國電...

緬博彩業南博參展 遭疑涉網詐 組展方：無違法行為

緬北詐騙集團惡名照彰，日前中國—南亞博覽會在雲南昆明落幕，有民眾發現參展企業緬甸「福利來集團」在緬甸妙瓦底、果敢等地有公...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦