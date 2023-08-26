「台灣青年法律人才實踐基地」結業 學員收穫滿滿

2023年「台灣青年法律人才實踐基地」結業儀式，25日下午在華東政法大學舉行。來自台灣的法律青年們在經歷為期1個多月實踐活動後，順利「畢業」，收穫滿滿。

滬台通微信公眾號報導，「透過這次活動，有機會更深入地認識上海、認識上海律所的工作狀態。短短一個月收穫很多，不論是在法律專業方面，還是待人處事方面，都有了很大提升。」鄧潔伃表示，1個月來結交到很多的華東政法大學同學，透過交流與接觸現在都已經成為了朋友，「真是難得且珍貴的回憶」。

此外還有國浩律師事務所實習的王廷善，以及帶教老師代表國浩律師事務所管理合夥人李強、高朋律師事務所合夥人蔡世明，分享這次實踐活動的感悟和心得。

華東政法大學黨委副書記唐波，祝賀學員們學有所成，一帆風順。她希望學員們回去後繼續關注華政，期望大家繼續發揮兩岸青年交流的引領和紐帶作用。

靜安區委常委顧定鋆，讚揚學員們通過1個多月的實踐收穫滿滿。「同學們很幸運，在初入職場之前就有機會得到各領域大律師帶教，在上海的知名律所實踐，瞭解兩岸不同的司法制度和律所文化。」

她認為，這次實踐活動可以幫助大家拓寬視野、鍛煉技能、增強自信，將成為學員們職業規劃的新起點；同時，活動增進了兩岸同胞情誼，「兩岸是同文同種的一家人，希望大家今後常來常往，延續和加深彼此之間的情誼，為兩岸交流架起新的橋樑。」

結業式上，靜安區司法局局長呂平、華東政法大學港澳台辦主任張麗君為台青學員頒發「2023年台灣青年法律人才實踐結業證書」。華東政法大學黨委副書記唐波為進步顯著學員頒發「學員進步獎」及獎學金。

上海市台辦副主任王立新、靜安區委常委顧定鋆為評選出的優秀學員頒發「優秀學員獎」及獎學金。

包括上海市台辦副主任王立新，靜安區委常委顧定鋆，華東政法大學黨委副書記唐波等領導以及區相關部門，專案組7家律所負責人、帶教律師、台青學員和遠道而來的台灣法律界朋友等50多人出席。