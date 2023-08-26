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香江風情／排核汙風潮 港府行兩制

聯合報／ 香港特派員李春
香港自8月24日零時起，禁止日本東京等10個都縣的水產品進口。圖為銅鑼灣一家大型日本商品市場內擺放有標注東京豐洲魚市直送的水產品。 （中新社）
香港自8月24日零時起，禁止日本東京等10個都縣的水產品進口。圖為銅鑼灣一家大型日本商品市場內擺放有標注東京豐洲魚市直送的水產品。 （中新社）

日本福島核廢水排放，在中國大陸演成抵制日貨風潮，香港人本以為港府會跟隨大隊，全面封殺日貨，誰料港府小試「兩制」牛刀，強調科學和港制，有自己的動作但不全面跟風。

過去三年來，香港大變，但近三個月來，對香港角色、定位有了不同聲音。今次日本福島核廢水排放，在中國大陸已演變成一場政治風波、抵制日貨的民間風潮。但在香港，港府今次自有主意，第一步棋是先於大陸公布日貨禁令，即禁止日本東京、福島、千葉等十個（都）縣的水產品進口，既然比中國大陸海關公布早一天，就可以不用足其劇本，比如大陸禁「食品」，香港是禁「水產品」；大陸是日本全境全禁，香港是禁十都縣，相差較大。

大陸公布禁令後，香港建制派政黨即向港府施壓，要求香港跟隨大陸，重新擴大禁令。如在去年港府可能從了，這回港官腰骨硬了，明言大陸和香港兩地都有各自制度和管理辦法，均按各自制度和法律法規設計應對措施。港府已按現行機制採取所需措施，保障食物安全和市民健康，對食品安全保障達到相同目的。港府環境及生態局長謝展寰還稱，收緊日本旅遊限制機率不大，估計遊日市民從當地攜帶水產回港並不普遍，暫無意修例收緊禁令。

港府打「兩制」牌應對，也許是面對未來，對香港「一國兩制」有重新思索，但也有可能是面對香港的現實，至少香港在吃喝玩樂這方面，有三方面的「哈日」行為，首先是吃，香港人近年特別追捧日本菜，香港日本菜餐廳已多達四千餘家，在銅鑼灣有條「拉麵街」，還有食評家說香港人對新鮮刺身、壽司的鍾愛已近乎瘋狂。全禁日本食品，還會包括新潟米、長野蘋果等，那事就鬧大了。

二是過去數年間，香港的日本食品超市和小食品店越開越多。上世紀八十年代香港日資百貨是主流，香港主權移交前後日資撤退，直到近來香港Donki引發的排隊潮，日本食品超商、藥妝店遍地開花。如果開禁，市面會怎樣，還不好估計。

三是港人出名的愛「出埠耍樂」，現在觀光熱度排位據說是「日韓台」。這兩天傳說日本團有點遇冷，那可能是旅行社促銷招數。有旅遊達人說，現在香港人已在訂日本「紅葉團」了，開禁日本全境和食品，有什麼用呢。

香港

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